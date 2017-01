Insolite : Un peu énervé, un motard poursuit une voiture, la percute, et finit... sur son coffre

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

La scène est, avouons-le, digne des plus grands films hollywoodiens.





Il arrive parfois que les motards agacent les automobilistes. Et inversement. La preuve. Ici, un motard venant à peine de faire son entrée sur l'autoroute, et souhaitant intégrer la voie de gauche au plus vite, a dû redoubler de vigilance pour ne pas être percuté par un automobiliste venu de derrière, et filant à vive allure.

Problème de feux

Un peu furieux, le conducteur du deux-roues a d’abord adressé un petit signe de main au chauffeur pressé, avant de se lancer à sa poursuite, probablement pour tenter d’avoir une explication… Problème, l’homme n’avait visiblement pas l’intention de ralentir son effort. Mais il y a été contraint lorsqu’une voiture, beaucoup plus lente, s’est également mise à effectuer un dépassement sur la voie de gauche.

Prêt à prendre la fuite ?

Une aubaine pour le motard ? Pas du tout. Celui-ci n’avait certainement pas vu le premier véhicule obstruant, et n’a pas pu être informé d’un quelconque ralentissement puisque les feux de la voiture le devançant n’ont visiblement pas l’air de fonctionner. Résultat : il a violemment percuté l’arrière de son devancier, avant de se retrouver sur son coffre ! Heureusement, aucun gros bobo n’est à déplorer, mais le conducteur percuté a mis un peu de temps à s’arrêter…