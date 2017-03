Insolite : Un Yacht Bugatti Chiron

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Vous aimez Bugatti et vous avez le pied marin ? Alors le Yacht Bugatti est fait pour vous ! Automoto vous explique comment est né ce magnifique bateau.

Un partenariat avec Palmer Johnson

Pour réaliser le Bugatti Niniette 66, Bugatti s'est associé à Palmer Johnson, spécialisé dans la conception de yacht.

Si le projet peut sembler fou, chez Bugatti et chez Palmer Johnson, c'est une démarche tout à fait logique. « La philosophie de conception de Bugatti est si unique et originale qu'elle peut être appliquée à un grand nombre de produits. Cependant, un yacht est quelque chose de spécial », affirme Etienne Salome, directeur du design et responsable du design intérieur chez Bugatti.

Même son de cloche avec Timur Mohamed, PDG de Palmer Johnson : « Nous cherchons toujours à concevoir des yachts de nouvelle génération. Et nous étions tous motivé d'avoir la possibilité de concevoir un tel yacht unique pour Bugatti. »



Un yacht en hommage à la Chiron

Ce yacht Bugatti marque aussi un retour aux sources pour la firme de Molsheim. Dans les années 30, le fondateur de la société, Ettore Bugatti, construisait déjà des bateaux de compétition et entre autres un yacht. Et pour ses constructions navales, Ettore Bugatti opte pour le nom de Niniette, le surnom de sa fille Lidia.

Le yacht Bugatti Niniette 66 dénote bien évidemment par son look puisqu'il reprend les lignes de la sublime Bugatti Chiron. Long de 66 pieds, le yacht est équipé d'un moteur V8 et à l'intérieur, c'est le grand luxe.

Si le prix de cette merveille des flots n'a pas été dévoilé, il ne sera produit qu'à 66 exemplaires, comme son nom l'indique : Bugatti Niniette 66.

