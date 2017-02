Insolite : une Audi R8 qui rêvait de devenir Bugatti

Par Julien Marcos | Ecrit pour TF1 |

On ne plaindra pas le possesseur de cette Audi R8, qui doit déjà prendre beaucoup de plaisir à bord de son engin. Certes il s’agit de la première génération, certes elle ne développe pas plus de 425 ch en version V8… Mais cela reste une des GT les plus désirables au monde.



[Bugatti Chiron : la star du Salon de Genève 2016]

Docteur Frankenstein

C’est bien connu, on en veut toujours plus. Pourtant, inutile d’espérer économiser pour s’acheter une Chiron... La somme exigée est tout bonnement démesurée. A l’instar de petits malins qui transforment leur Pontiac Fiero en Ferrari F40, voici que notre américain s’est lancé dans un projet singulier : transformer son Audi R8 en Bugatti Chiron. Ou du moins lui offrir un look qui rappelle la supercar de Molsheim.











Pour ce faire, notre propriétaire lui a offert une peinture bi-ton avec le fameux bleu roi Bugatti, des étriers de freins bleus, des jantes au design Chiron (ou presque)... Bon entre-nous, la ressemblance n’est pas si frappante, mais on ne le dira pas trop fort ! Reste un détail, et non des moindres... La Bugatti Chiron développe pas moins de 1.500 ch. Pour l’égaler, notre ami devra faire appel aux talents d’un préparateur comme Underground Racing pour faire illusion.

Le tuner américain a récemment communiqué sur une préparation à 2.200 ch… Pas sûr que la fiabilité suive !