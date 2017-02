Insolite : Une Renault Kangoo de 500 chevaux !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Connaissez-vous les frères Andersson ? Olle et Lasse sont deux frangins suédois qui participeront les 24 et 25 février au Speed Weekend 2017 d'Arsunda en Suède, une course de vitesse sur glace. Pour l'occasion, ils vont rouler avec une Kangoo surpuissante de 500 chevaux. Automoto vous révèle comment ils ont transformé ce ludospace en bête de course.

[Insolite : Une Kangoo de 500 chevaux !]



Un moteur turbo-diesel

Mercedes ! Lorsque Renault a dévoilé le Kangoo en 1997, la puissance des moteurs proposés allait de 68 à 95 chevaux. Cela était bien trop peu pour les frères Andersson qui ont décidé d'installer le moteur Mercedes OM606 turbo-diesel qui développe près de 134 chevaux !



Mais là encore nos frangins suédois n'étaient pas satisfaits. Alors ils ont ajouté un super-compresseur de 400 chevaux. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont placé à l'arrière un essieu de Volvo 940 afin d'avoir une meilleure transmission de la puissance aux roues arrières !

Des essais concluants

Une fois la Kangoo préparée, les frères Andersson ont effectué des tests sur un lac gelé suédois. Et visiblement, le résultat est concluant.



Chose amusante, lorsque les frères Andersson se sont inscrits au Speed Weekend avec leur Kangoo, les organisateurs leur ont demandé s'ils avaient l'intention de terminer derniers. Inutile de dire que les concurrents vont avoir une drôle de surprise en découvrant la puissance de ce Kangoo-Mercedes à la sauce suédoise !



► Record de vitesse pour la VW Beetle à Bonneville



[Découverte : Leçon de pilotage sur glace et sur neige avec Yvan Muller]