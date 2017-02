Italdesign : Premières photos pour le supercar du Salon de Genève 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Inaugurant sa nouvelle identité Italdesign Automobili Speciali, la firme italienne dévoile les premières photos et informations de sa super-sportive.





Du Lamborghini aux hormones ?

Immédiatement, la filiation avec la marque italienne est visible dans le dessin de ce supercar, dont le nom est encore gardé secret. Ceci n’est pas une coïncidence, Italdesign est propriété de la filiale Audi de Volkswagen, détenant la firme de Sant’Agata Bolognese. On note dans cette carrosserie en carbone une véritable inspiration de la Centenario, que ce soit dans les optiques ou appendices aérodynamiques exagérés, mais les lignes sont uniques, le pavillon n’ayant rien de commun avec un des modèles au taureau. Ou peut-être si, le concept-car Asterion de 2014.

“Pour atteindre les performances que nous avions en tête, nous avons du repousser nos limites en termes de style et même purement sur des points techniques” raconte Filippo Perini, chef du style Italdesign, “le résultat assure un impact extrême sans s’adonner au design pour le design.”





Coeur d’Huracán

Encore plus marquant, cette automobile sauvage de 4,85 mètres de long et 1,97 mètre de large s’équipe du moteur V10 5,2 litres commun à la Huracán - et l’Audi R8 - en position centrale arrière. De quoi offrir “des performances de voiture de course”, un 0-100 km/h en 3,2 secondes et de franchir la barre des 330 km/h en vitesse de pointe, soit très proche de la Huracán LP610-4 aux donc 610 chevaux.

Cependant, Italdesign tient à préciser que son bolide châssis modulaire aluminium et fibre de carbone sera bel et bien conçu en interne dans le site de Moncalieri (Italie), et ce à 5 exemplaires livrés en fin d’année, dont le prix est inconnu. Ce dernier pourrait cependant dépasser les 400.000 euros, le double d’une Huracán.





Pour l’avenir, Italdesign ajoute être “engagé dans les dernières technologies électriques et électroniques”, sous-entendant un prochain modèle hybride voire totalement électrique (rappelez-vous la GTzero de 2016). Mais cette première voiture reste 100% essence à moteur atmosphérique, afin “de démontrer l’expertise acquise au long de notre histoire”, et sera exposée au Salon de Genève (Suisse) du 9 au 19 mars 2017.