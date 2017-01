Jaguar F-Type 2017 : un léger restylage et une série spéciale

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

De quoi rendre la sportive britannique toujours plus désirable...





Un discret restylage et de nouveaux équipements

Une fois de plus, un constructeur boude un grand salon international : Jaguar n'est pas présent au Salon de Détroit qui se tient actuellement aux États-Unis, mais cela n'empêche pas la marque de Coventry de faire parler d'elle durant cet événement incontournable, avec la présentation de la F-Type restylée.

Lancée en 2012, la Jaguar F-Type n'a pourtant pas pris une ride. Pour ne pas dénaturer les lignes de ce superbe modèle sportif, les modifications apportées par ce restylage sont légères, et se concentrent principalement sur la face avant, qui adopte de nouvelles prises d'air en remplacement des doubles écopes du modèle initial, ainsi que de nouveaux projecteurs Full LED.

A bord, les modifications sont discrètes et portent essentiellement sur de nouveaux garnissages et inserts en chrome et aluminium, ainsi que l'arrivée de nouveaux sièges "slimline" plus confortables et surtout plus légers de 8 kg, au bénéfice de la performance. Un nouveau système d'infotainment "Touch Pro" est proposé de série avec des fonctionnalités connectées dernier-cri, ainsi qu'une application "ReRun" permettant d'afficher les performances de la voiture en surimpression des vidéos réalisées par une caméra GoPro, et qui pourront être téléchargées sur le smartphone de l'utilisateur et partagées sur les réseaux sociaux.

Une série spéciale 400 Sport résolument sportive

Pour fêter l'arrivée de ce restylage, Jaguar propose une série spéciale "400 Sport" qui ne sera commercialisée que cette année. Comme son nom l'indique, elle embarque un V6 3,0 litres suralimenté de 400 chevaux, un système de freinage "Super Performance", un système "Configurable Dynamics" permettant de configurer les réglages de la voiture, ainsi que des jantes de 20 pouces, le tout avec des inserts gris mat "Dark Satin Grey" contrastant avec des badges et surpiqûres jaunes.

Une nouvelle finition "R-Dynamic" vient également enrichir la gamme, avec deux niveaux de puissance pour le même V6 3,0 litres suralimenté : 340 et 380 chevaux. Elle se distingue par des jantes 19 et 20 pouces spécifiques, ainsi que des détails de carrosserie peints en noir brillant "Gloss Black". Les très radicales versions F-Type R et F-Type SVR, dotées d'un V8 de 5,0 litres suralimenté développant respectivement 550 et 575 chevaux, sont toujours au rendez-vous.

La Jaguar F-Type restylée sera lancée à la commercialisation au premier trimestre 2017, à des tarifs débutant à partir de 65.890 euros en Coupé, et 72.940 euros en Cabriolet. L'édition spéciale limitée F-Type 400 Sport est quant à elle proposée à partir de 100.190 euros.