Jaguar Land Rover : Un vol de moteurs d'une hauteur de 3,5 millions d'euros dans une usine

Par Victoire de Faultrier-Travers

Il y a une semaine, une usine de Jaguar Land Rover a subit de lourdes pertes. Des voleurs se sont emparés à deux reprises de blocs moteurs. Ils sont activement recherchés par la police locale. Le montant de la perte est estimé à 3,5 millions d'euros.

Un vol sans effraction

D'après le Birmingham Mail, un poids lourd aurait pénétré cette nuit-là dans l'usine. Il serait entré en toute légalité sur le site, présentant de faux documents de livraison pour entrer et sortir. Les voleurs auraient ensuite attaché une remorque contenant la marchandise et seraient repartis. Le tout en six minutes.

Quelques heures plus tard, le camion serait revenu chercher un second chargement, après avoir déposé le premier à Coventry, à une trentaine de kilomètres de l'usine.



Une enquête officielle et une récompense pour retrouver les blocs moteurs volés

La police locale a retrouvé à Coventry le poids lourd, lui aussi volé, et les deux remorques, mais elle n'a aucune piste concernant les voleurs et la marchandise. Le groupe Jaguar Land Rover n'a pas précisé le nombre exact de blocs volés ni pour quel(s) modèle(s) les moteurs étaient destinés. La police continue ses recherches. Et le constructeur automobile britannique offre une récompense pour aider à l'avancée des investigations. Une enquête interne a aussi été ouverte pour soupçon de complicité du personnel et pour comprendre la faille dans la sécurité qui a permis ce braquage de grande envergure.



L'usine de Solihull assemble les modèles de Range Rover et Range Rove Sport, Land Rover Discovery et les Jaguar F-Pace et XE.