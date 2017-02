Jeu-concours : une Porsche 911 T de 1971 à gagner !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche 12 février 2017, une sublime Porsche 911 de 1971 est à gagner dans l'émission Automoto !

Comment jouer ?

A l'occasion du Salon Rétromobile, quoi de mieux que de vous proposer l'une des plus populaires voitures sportives ? C'est pourquoi nous vous avons choisi cette petite pépite, une Porsche 911 T de 1971, avec la mélodie de son moteur 6 cylindres à plat 2,2 litres de 125 chevaux et sa boîte manuelle 4 rapports ! Et en plus Automoto offre la carte grise, l'assurance et le carburant pendant 1 an !

Comment jouer ? Découvrez la voiture et les instructions ci-dessous :





Notre Huissier de Justice effectuera le tirage au sort après l'émission Automoto pour déterminer l'heureux gagnant de ce splendide cadeau.

>> Lire le règlement du jeu "Automoto - Jeu Porsche"





La voiture à gagner, une tradition dans Automoto

Automoto vous a déjà offert de nombreux véhicules comme cette autre Porsche 911 (moderne cette fois) en décembre dernier, une Corvette C3 en mars, la Chevrolet Camaro en février 2016, la Jeep Wrangler en janvier Ferrari F430, Porsche 911, AC Cobra, Lamborghini Gallardo Spyder, Aston Martin V8 Vantage, Maserati GranTurismo, Ford Mustang ou Harley-Davidson. Et cette semaine, c'est une superbe 911 T qui est proposée à nos téléspectateurs et internautes !

La remise des clés au gagnant de la Porsche 911 en décembre 2016









Autre exemple, le gagnant de cette Aston Martin V8 Vantage en 2014 :