Jost Capito quitte l'écurie F1 de McLaren seulement cinq mois après son arrivée

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

L'arrivée en novembre dernier du nouveau président exécutif de McLaren a provoqué quelques changements. Seulement cinq mois après son arrivée dans l'écurie F1, Jost Capito quitte officiellement ses fonctions de PDG de McLaren.







Une arrivée chez McLaren après le Grand Prix d'Italie

Pour pouvoir prendre le poste de PDG de McLaren, Jost Capito avait du laisser sa place de PDG de Volkswagen Motorsport. Un PDG qui pouvait se vanter d'avoir gagner le WRC 2016 (World Rally Championship) avec la Polo R et le coureur français Sébastien Ogier. Au début de l'année dernière, Jost Capito confirme sa venue en Formule 1 à Woking (où se trouve l'usine et le siège social de McLaren). Il intègre ses fonctions en septembre 2016, grâce à Ron Dennis, alors directeur exécutif de l'écurie britannique.



Une première rumeur de départ en décembre dernier

Le président exécutif Ron Dennis, qui avait engagé l'Allemand Jost Capito comme PDG, a été remercié en novembre 2016. Son successeur Zack Brown, effectue alors une évaluation de la stratégie globale du groupe. Une mésentente avec Jost Capito s'en suit. Dès le mois de décembre 2016, des rumeurs évoquaient une démission possible du PDG. Aujourd'hui, son départ est officiel.

D'autres changements vont aussi être opérés. Cette année, l'écurie McLaren propose le duo Fernando Alonzo et Stoffel Vandoorne, qui remplace Jenson Button sur une monoplace 2017 nommée MCL (nouveau nom pour MP4). Et une autre rumeur parle d'une nouvelle livrée de couleur orange.



Un porte parole de McLaren a commenté le départ de son PDG sur le site de Motorsport.com : «Nous n’avons pas été capables de trouver un terrain d’entente avec Jost sur ce qui est et sera nécessaire pour rendre l’équipe victorieuse à nouveau. Nous sommes dès lors tombés d’accord pour qu’il quitte McLaren Racing.»