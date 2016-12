Kia dévoile les premières illustrations de la Picanto 2017 !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

La petite citadine de Kia se renouvelle entièrement avec un look plus dynamique et valorisant.

Un design extérieur plus affirmé

Kia vient de présenter les premiers croquis de la troisième génération de la Kia Picanto, qui se renouvelle avec un design extérieur plus affirmé, dans l'esprit des nouveautés de la gamme et notamment la nouvelle Kia Rio. Nous retrouvons des feux à la signature lumineuse plus moderne, la fameuse calandre "tiger nose" de la marque, ainsi que des lignes marquées offrant à la petite citadine coréenne plus de dynamisme.

Proposée uniquement en cinq portes, la nouvelle Picanto est présentée sur ces illustrations dans un typage plutôt sportif, avec des accents rouges, de larges jantes ainsi qu'une double sortie d'échappement : une future concurrente pour la Volkswagen Up! GTI ? Le temps nous dira si une véritable version sportive verra le jour ou s'il ne s'agit là que d'une étude de style.

De nombreuses possibilités de personnalisation

A bord, l'ambiance est également plus moderne et emprunte de nombreux éléments aux segments supérieurs, que l'on retrouve notamment dans la Rio. Volant à trois branches, lignes épurées, nouvelles technologies dont un écran tactile flottant au centre de la planche de bord : rien n'est laissé au hasard dans cet habitacle qui devrait également être plus accueillant pour ses occupants, grâce à des dimensions légèrement revues à la hausse. Les possibilités de personnalisation aussi bien intérieures qu'extérieures complèteront l'offre de la nouvelle Picanto.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir les premières images et infos officielles de la Kia Picanto III, qui sera présentée au public à l'occasion du Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017.