Kia Picanto 2017 : les infos et photos officielles

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

L'un des best-sellers de Kia fait peau neuve !





Une version GT-Line au look sportif

Après nous avoir dévoilé les premières illustrations de la Picanto 2017, Kia présente officiellement sa nouvelle citadine avec une série de photos officielles. Développée par les centres de design de Kia en Corée et en Allemagne, la nouvelle Picanto est présentée ici dans sa version "GT-Line", une finition au look sportif avec ses accents rouges, des jantes de 16 pouces, et même une double canule d'échappement chromée !

Longue de 3,6 mètres, la troisième génération de Picanto voit son empattement grandir de 15 mm pour atteindre 2,4 mètres, lui permettant d'offrir un habitacle et un coffre plus spacieux. Son design est plus moderne et affirmé, avec une face avant embarquant la fameuse calandre "tiger nose" de la marque. Elle peut notamment être personnalisée avec un choix de 11 teintes de carrosserie.

► Voir la Kia Picanto 2017 en photos officielles









Plus d'équipements et de technologie embarquée

Ici aussi, l'intérieur a été intégralement repensé, pour plus de modernité et une qualité revue à la hausse, et est également personnalisable avec un choix de garnissages colorés. On remarque la présence d'un volant à trois branches au look sportif, ainsi qu'au centre de sa planche de bord un écran tactile flottant, qui commande un système d'infotainment au goût du jour, emprunté aux dernières productions de la marque comme la Kia Niro.

Kia n'a pas dévoilé plus d'informations sur la nouvelle Picanto (également appelée Kia Morning sur certains marchés d'Asie et d'Amérique Latine), nous en saurons davantage à l'occasion du Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017, où elle sera présentée au public avant son lancement attendu pour le printemps 2017.