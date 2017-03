Koenigsegg avec deux Regera et une Agera RS Gryphon au Salon de Genève 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Koenigsegg a fait du Salon de Genève sa plus belle vitrine. Il y a deux ans, le constructeur suédois avait fait sensation en dévoilant la Regera, un supercar époustouflant proposant 1.500 chevaux grâce à l’association d’un moteur V8 biturbo 5,0L à trois blocs électriques. Et avec un couple époustouflant atteignant les 2.000 Nm, la machine scandinave peut se targuer d’avaler le 0 à 400km/h en moins de 20 secondes, remettant en cause toutes les performances les plus hallucinantes du moment.









Une Agera RS avec 200 chevaux de plus

Deux ans plus tard, la firme de Valhall Park a apporté une autre petite surprise pour le public suisse. A partir du 9 mars, la marque exposera un modèle unique de son Agera RS, baptisé « Gryphon », présentant une carrosserie agrémentée de fibre de carbone et de liserés en feuille d’or de… 24 carats. Avec une puissance de 1.360ch apportée par l’option moteur 1 MW et un poids n’atteignant pas les 1.400 kg, ce supercar exclusif flirte avec le rapport poids/puissance de 1. Sensationnel.

Deux livrées bien visibles

A ses côtés, Koenigsegg présentera les deux premiers exemplaires livrés de la Regera. L’une est parée d’une teinte verte rappelant le « British Racing Green » et d’une sellerie en cuir marron, l’autre arbore une alliance du rouge « Candy Apple Red » et du noir de fibre de carbone, parfaitement en accord avec son intérieur en cuir noir.