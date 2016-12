L'Audi Q8 Concept sera dévoilé au Salon de Détroit 2017

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le vaisseau amiral des SUV Audi est attendu pour 2018.

Un luxueux concept de coupé-SUV

Après avoir lancé la petite Audi Q2, le constructeur aux anneaux coiffe maintenant le haut de sa gamme SUV avec la présentation officielle des premières illustrations de l'Audi Q8 Concept, qui sera dévoilé le mois prochain à l'occasion du Salon de Détroit.

Ce concept-car nous offre un aperçu concret de la future Audi Q8 de série, qui mêle sportivité et prestige avec un look de coupé-SUV très en vogue et qui ira s'attaquer à la BMW X6 et autres Bentley Bentayga. La face avant est imposante et statutaire, avec une large calandre Singleframe octogonale. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement des lignes de profil aux passages de roues très musclés, aux porte-à-faux réduits et à l'empattement particulièrement long : de quoi accueillir confortablement les 4 occupants et leurs bagages.





Toute une gamme Q8 résolument performante

Véritable vitrine technologique d'Audi, la future Q8 devrait bénéficier d'une large offre de motorisations, qui, selon les rumeurs, serait coiffée par une Audi RS Q8 animée par un V8 bi-turbo fort de plus de 500 chevaux ! Des blocs essence et diesel plus modestes seront également au rendez-vous, ainsi qu'une version hybride rechargeable e-tron.

D'ici le lancement de la version de série prévue pour 2018, l'Audi Q8 Concept sera présenté à l'occasion du prochain Salon de Détroit, qui ouvrira ses portes du 8 au 22 janvier 2017.