Occasion du jour : La plus parfaite des légendaires Lamborghini Miura ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Hier, nous vous soumettions une idée cadeau de dernière minute. La Jaguar XJ220 avait tout de la plus belle des surprises. Finalement, stoppez vos calculs. On a trouvé encore mieux.





SV

Pour être vraiment certain de ravir un proche amateur de l’automobile, foncez vers cette Lamborghini Miura. D’abord parce que le bolide italien, considéré comme le premier supercar de l’histoire, figure très haut dans la hiérarchie des mythes de l’automobile. Ensuite parce que celle-ci est vraiment très particulière. Elle n’est tirée ni de la première série « P400», éditée en 474 exemplaires avec son V12 de 350 chevaux, ni de la deuxième «P400S » dont la puissance a été rehaussée de 20 ch. Il s’agit tout simplement d’une Super Veloce, fabriquée en 1971, et capable de développer 385 chevaux. Plutôt convaincant, n’est-ce pas ?

2 millions minimum

Mieux, celle-ci a été détenue par les prestigieuses entreprises Carrozzeria Touring et Borrani, avant d’être cédé à son propriétaire actuel sous le courtage de Gary Bobileff, l’un des plus grands experts de la marque. Dans un état impeccable, elle a même été considérée comme la plus parfaite des Miura lors du Concours Italien de Monterey, organisé pour fêter les 50 ans du bolide. Elle sera mise aux enchères lors de la vente organisée par RM Sotheby’s en Arizona, les 19 et 20 janvier prochains. Un peu tard pour Noël ? Nul doute que ce retard sera largement pardonné par la personne élue. Surtout qu’elle ne sera certainement pas vendue pour moins de 2 millions d’euros.