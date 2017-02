Lamborghini Centenario : La première livraison !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Un an après avoir été dévoilée au salon de Genève, Lamboghini vient de livrer sa première Centenario !

Une puissance de 770 ch, un 0 à 100 km/h avalé en 2,8 secondes, une vitesse de pointe de 350 km/h et un poids de 1.520 kg, les chiffres de la Lamborghini Centenario ont de quoi donner le tournis, tout comme son prix : 2, 1 millions d'euros. Bien entendu, les 40 modèles prévus (20 coupés et 20 cabriolets) ont tous trouvé preneur ! Un an après son lancement, c'est un taureau aux poils orange qui ouvre le carnet des livraisons...





Un premier privilégié...

L'heureux propriétaire de la bête n'est autre qu'un richissime Emirates, Rashid bin Humaid Al Nuaimi. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à se déplacer jusqu'à Modène (Italie) pour récupérer les clés de son nouveau jouet. Visiblement gourmand, l'homme a fait d'une pierre deux coups puisque le jour même de la remise en main de sa Lamborghini Centenario, il aurait également craqué pour une Pagani Huayra Roadster...





Visited Modena's finest yesterday, and I would like to thank all those I met for their welcome and time. A day of automotive excellence @paganiautomobili @lamborghini Une publication partagée par Rashid Bin Humaid Al Noaimi (@rrr) le 24 Févr. 2017 à 4h39 PST

Feux vert pour les livraisons

Si on ignore d'où vient la première photo, elle a toutefois été accompagnée par un deuxième cliché (partiellement visible sur le compte Instagram de Rashid bin Humaid Al Nuaimi). L'occasion d'observer au dernier plan qu'un autre bolide à la couleur jaune est visiblement prêt à faire rêver un futur acquéreur. Nul doute que la toile parle des ventes de la Centenario dans les jours à venir...





Petite interrogation toutefois sur le véhicule vêtu d'une bâche noire. S'agirait-il d'une prochaine livraison ou d'une nouvelle mouture du constructeur ? Si la logique voudrait que le véhicule soit destiné à la vente, le creux constaté à l'arrière de l'engin nous laisse perplexe...

Rappelons que cette la Lamborghini Centenario a été dévoilée au salon de Genève en 2016. Par ailleurs, elle a été dessinée pour célébrer le 100ème anniversaire de Ferruccio Lamborghini.