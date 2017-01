Lamborghini Huracan Performante 2017 : encore plus rapide que l’Aventador SV ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le futur bolide italien a-t-elle fait mieux que la Porsche 918 Spyder?





Mieux que l’Aventador SV…

Au Salon de Genève, Lamborghini va peut-être frapper un grand coup. La marque y présentera la Lamborghini Huracan Performante, dont la mise au point a été partiellement effectuée sur le tracé allemand du Nürburgring. Le prestigieux circuit est une référence, et la marque de Sant'Agata Bolognese a pu confronter les chronos de son nouveau monstre à deux autres marques plutôt évocatrices.

D’abord celle de sa petite sœur, la Lamborghini Aventador Super Veloce, fixée à 6’59’’73 en 2015, mais aussi au record du temps au tour pour un véhicule disposant d’une homologation internationale. Il a été établi en 2013 par la Porsche 918 Spyder en 6’57’’.

… et que la Porsche 918 Spyder ?

Mauricio Reggiani, boss de la section recherche et développement de la marque, a d’ores et déjà dévoilé une information importante sur le chrono de la Huracan Performante. « Nous sommes parvenus à quelque chose d’unique et fantastique. Et oui, vous pouvez dire que c’est meilleur que l’Aventador SV », a-t-il confié. Reste à savoir si le dernier bolide de la firme italienne a fait mieux que la référence allemande.

Aucune information officielle n’a filtré, mais plusieurs rumeurs, gonflées par d’autres révélations du chef de la R&D, alimentent la thèse d’un nouveau record.

►La Lamborghini Huracan Performante en photos scoop





Révolution aérodynamique ?

« Nous sommes parvenus à quelque chose qui va bien plus loin que ce à quoi nous nous attendions. Je peux vous affirmer que nous avons découvert quelque chose qui va faire parler, quelque chose qui n’existe pas encore et que nous avons inventé » a-t-il enchéri. Reste à savoir si ses paroles sont un simple moyen de rehausser l’attente autour de la Huracan Performante, ou si des avancées révolutionnaires ont été trouvées.

Selon plusieurs sources, et notamment Motoring, un nouveau système aérodynamique très performant aurait été mis au point par les ingénieurs. Couplé au moteur V10 de 5,2 poussé à 640 voire 650 chevaux, ainsi qu’à un allègement global conséquent (-100kg ?) grâce à l’utilisation massive de la fibre de carbone, le monstre du « Raging Bull » pourrait bien offrir des performances à couper le souffle. Réponse au Salon de Genève, du 9 au 19 mars prochain, où elle sera dévoilée.