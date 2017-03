Le Land Rover Range Rover Velar s’affiche précocement en photos

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Entre le Range Rover Sport et le Range Rover Evoque, débutant respectivement à 36.000 et 76.900 euros, il existait effectivement un gouffre, là où se positionne justement le Porsche Macan. D’où la décision de Land Rover de développer un modèle intermédiaire, le Velar, présenté prochainement au Salon de Genève et esquissé avec une première vue arrière la semaine passée. Mais dont les premiers clichés officiels viennent de fuiter, via le site espagnol DiarioMotor.

Il évoque plus le Sport

Premier constat devant cette poignée d’images, le style de ce Range Rover Velar épouse davantage celui du Sport, que l’on aurait rabaissé et tiré vers l’arrière. La proue récupère une calandre proche de l’Evoque et le bouclier d’un Discovery, tandis que les bas de caisses réfèrent au grand frère Range Rover. Un beau mélange, mais dans le bon sens, auquel s’ajoutent des poignées de portes escamotables, et donc quasi-invisibles lorsque non utilisées.

► Voir les photos du Range Rover Velar





Un zeste de modernité faisant écho à l’habitacle, puisant chez le Sport mais de quoi le rendre jaloux. Le Velar ira l’épurer au possible via son grand écran tactile central, un second écran inférieur pour la climatisation, des aérateurs affinés, un volant aux touches tactiles, sans oublier l’instrumentation digitale. Autant dire que peu de boutons physiques restent...

D’amples détails sur ce Range Rover Velar - moteurs, équipements… - nous seront communiquées officiellement dans les prochains jours par Land Rover, qui le dévoilera le 7 mars au Salon automobile de Genève.