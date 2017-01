Lego Speed Champions 2017 : la Bugatti Chiron à l'honneur

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le cadeau idéal pour les fans de voiture en culotte courte !





Les Ford GT et GT40 déjà dévoilées

Il y a quelques semaines, Lego nous avait présenté l'une des boîtes de cette nouvelle collection Hiver 2017 des kits Lego Speed Champions, conçus en collaboration avec les constructeurs automobiles les plus prestigieux. Pour fêter la victoire en catégorie GTE Pro de la nouvelle Ford GT aux 24 Heures du Mans 2016 et les 50 ans de la victoire de la Ford GT40, Lego dévoilait un kit comprenant les Ford GT 2016 et Ford GT40 1966 à assembler avec les légendaires petites briques.

Aujourd'hui, nous découvrons les autres nouveautés : la Mercedes AMG GT3 accompagnée de son pilote, la Formule 1 Scuderia Ferrari SF16-H dotée de nombreuses décorations avec son pilote et ses accessoires, la très sportive Ferrari FXX K accompagnée de toute son équipe et ses outils de développement, ou encore les deux Formule 1 du Team Mercedes AMG Petronas dans un kit particulièrement complet avec pas moins de 8 personnages, ainsi qu'un podium et un trophée !

► Voir les Lego Speed Champions 2017 en photos officielles





La nouvelle Bugatti Chiron à l'honneur

Enfin, celle que nous retiendrons est la nouvelle Bugatti Chiron, qui inaugure une nouvelle licence au sein des Lego Speed Champions, bien que la marque fasse partie du groupe Volkswagen qui nous a déjà offert plusieurs modèles d'Audi et de Porsche en Lego. La supercar française est proposée ici dans sa livrée bicolore noire et bleue, accompagnée de quelques accessoires et de son pilote.

Les tarifs de ces nouvelles boîtes Lego Speed Champions, attendues pour mars 2017, sont compris entre 14,99 euros et 99,99 euros, en fonction des modèles. La Chiron est par exemple proposée à 14,99 euros : un prix bien plus abordable que les 2,4 millions d'euros demandés pour le modèle grandeur nature !