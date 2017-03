Lucid Air : Prix à partir de 52.500 dollars aux Etats-Unis. A quand en Europe ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle et curieuse marque Lucid Motors a dévoilé les prix de son premier modèle Air, une berline électrique de 400 à 1.000 chevaux et jusqu’à 644 kilomètres d‘autonomie, qui démarrera à 52.500 euros outre-Atlantique.

Oubliez le prix minimum de 100.000 dollars évoqué un premier temps, la Lucid Air aura un prix de base de moitié inférieur !

Un prix d’entrée raisonnable

Révélée le 14 décembre 2016, la Lucid Air a intrigué le monde automobile. Sans inspirer autant de fascination que Faraday Future et restant très timide sur sa communication, ce nouveau constructeur basé à Menlo Park en Californie mais aux fonds chinois laissait planer le doute sur le tarif, dont les rumeurs le voyait dépasser les 100.000 dollars (94.000 euros) et notre estimation les 65.000 dollars.

Mais la surprise a été de taille dans le communiqué envoyé ce 15 mars, l’entrée de gamme de l’Air étant fixé à 52.500 dollars aux Etats-Unis et Canada, soit 49.400 euros, bonus écologique américain de 7.500 dollars déduit (un autre bonus ici non inclus peut abaisser encore le tarif dans quelques états), et hors taxes.





Ce modèle disposera d’un batterie à 386 kilomètres d’autonomie (cycle américain), d’un seul moteur d’une puissance de 400 chevaux entraînant les roues arrière, d’un banquette arrière 3 places, sans toit panoramique, mais de “toute la panoplie technologique permettant la conduite autonome”. Sans préciser si elle y sera active ou activable dans le futur…

Du premium pour les exigeants

Pour ceux désirant la version vue lors de la présentation, les clients pourront inclure la version à deux moteurs de 1.000 chevaux, deux ensembles de batteries de 507 et 644 kilomètres d’autonomie, des suspensions actives, jantes 21 pouces, sièges avant ventilés, chauffants et massants, les 2 sièges arrière inclinables à 55 degrés abandonnés par Tesla dès 2015, sellerie cuir intégrale ou un système audio 29 haut-parleurs. Avec tout cet attirail optionnel, la berline électrique “ira dépasser les 100.000 dollars” selon Lucid.





Avant de tout détailler, la version de lancement de 255 exemplaires disposera de la double motorisations 1.000 chevaux, de la batterie de 507 kilomètres, des jantes 21 pouces, sièges “Executive” et coloris spécifiques.

En tous cas, les réservations sont déjà ouvertes sur le site officiel, moyennant 2.500 dollars et même 25.500 dollars pour l’édition de lancement. Pour comparaison, la Model S 60 (337 km) s’échange 59.500 dollars, et grimpe à 126.000 dollars sur la version P100D (507 km). Par contre, aucune certitude de voir cette voiture en Europe... dommage.