Marché Auto Europe 2016 : hausse de 7%, Renault n°2, Peugeot Citroën plonge

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Derrière l'imbattable Volkswagen, le groupe français Renault devient n°2 automobile au dépend de PSA dans un marché européen au beau fixe, enregistrant +7% par rapport à 2015 et un total de 14,6 millions de voitures.

14.641.356 voitures ont été immatriculées dans l’Union Européenne en 2016. Un bond de 6,8% mettant le marché automobile dans le vert et la quasi totalité des pays, les Pays-Bas accusant -15%, tandis que l’Allemagne reste n°1 (3,35 millions) devant le Royaume-Uni (2,69 millions) et la France (2,01 millions).





Renault numéro 2 européen

Dans ce contexte au beau fixe, le constructeur au losange (Renault + Dacia) en hausse de 12,1% s’accapare la deuxième place du marché automobile avec 1,5 million de véhicules immatriculés en 2016, contre 1,45 million pour PSA, en chute de 0,2%. Le meneur incontesté reste le groupe VW, avec ses 3,5 millions de véhicules (+3,5 %) à travers sa galaxie de marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini et Bugatti.

La tendance du premium se confirme, BMW passant Opel pour la 5ème position et menaçant Ford, pendant que Daimler (Mercedes-Benz + Smart) chasse un Fiat en grande forme. Par marques, Mercedes-Benz prend le trône juste devant Audi et BMW. Chez les Asiatiques, le Japonais Toyota (avec l’aide de Lexus) distance Nissan (+Infiniti) à plus de 600.000 unités mais voit se rapprocher les Coréens, Hyundai tutoyant les 500.000 véhicules devant Kia.

Top 10 Marques Europe en 2016

1- Volkswagen 1.650.473 (-1%)

2- Renault 1.082.871 (+13%)

3- Ford 1.022.272 (+3%)

4- Opel 977.594 (+14%)

5- Peugeot 849.850 (+1%)

6- Mercedes-Benz 807.336 (+14%)

7- Audi 803.520 (+9%)

8- BMW 784.395 (+10%)

9- Fiat 737.103 (+14%)

10- Skoda 633.247 (+8%)

Top 10 Groupes Europe en 2016

1- Volkswagen 3.4986.049 (+3%)

2- Renault 1.496.394 (+12%)

3- PSA 1.446.052 (-0%)

4- Ford 1.022.272 (+3%)

5- BMW 987.479 (+10%)

6- Opel 979.427 (+3%)

7- Fiat-Chrysler 977.594 (+14%)

8- Daimler 909.734 (+14%)

9- Toyota 618.182 (+7%)

10- Nissan 535.412 (-1%)