Marché Auto France 2016 : Plus de 2 millions de voitures neuves, le diesel plonge

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avec 2.015.186 immatriculations enregistrées l’an dernier et une hausse de 5,1% vis-à-vis de 2015, le marché automobile français signe un meilleur depuis l’année “prime à la casse” de 2011, dont 194.381 pour le dernier mois de décembre (+5,8%), selon les chiffres de la CCFA. Signe au passage d'une tendance, le diesel représente 52,1% des voitures, contre 73% en 2012, l'essence comptant pour 43,8%. Mais fait étonnant, l'hybride recule (2,9% contre 3,2% en 2015), pendant que l'électrique passe à peine le 1%.

Les véhicules utilitaires (VUL ont également progressé de 8,1% soit 410.097 unités écoulées en 2016, les françaises s'accaparant deux tiers des ventes (Renault à 32,5%, PSA à 31,4%), suivi par Fiat (12,5%) et Ford (6,2%).





Renault rattrape PSA

Malgré un mois de décembre mitigé, le groupe Renault confirme son embellie avec un bilan positif en 2016 via une hausse de 8% des ventes, prenant au passage la place de n°1 des voitures avec la Clio. Dans le détail, +7% pour la marque mère, et une croissance soutenue pour sa branche low-cost Dacia (13,4%), 5ème marque la plus populaire en France, notamment par la Sandero, modèle le plus apprécié des particuliers.

En face, PSA reste le premier groupe automobile en France avec 27,7% de parts de marché. Cependant, la stagnation est sauvé par Peugeot, cumulant 335.884 immatriculations pour rester dauphine derrière les 407.993 de Renault (Le Losange vend ainsi 1 voiture sur 5 en France), pendant que Citroën plonge de 3% à seulement 195.011 unités, DS décrochant à 28.081 suite à un mois de décembre catastrophique (-37%).

Ailleurs, Volkswagen conserve la 4ème place du marché face à Dacia, via un repli de 1%. D’une courte tête, Ford sa positionne 7ème avec 79.173 (-1%), menacé par Toyota en belle forme (+8%), Nissan (-7%) reste de peu devant Opel (+6%), Fiat étant au beau fixe avec 62.0000 unités, soit +15% par rapport à 2015 et autant que Hyundai-Kia, le groupe coréen signant un bond de 16%. Le duo équivalent SEAT-Skoda de Volkswagen ne compte que 45.000 unités.

Le haut de gamme gonfle

Le trio de premium allemands est mené par Audi en forte hausse de 10%, Mercedes-Benz (+12%) tenant BMW (+13%). Volvo sourit (+12%) mais signe seulement 16.600 immatriculations, Alfa Romeo retrouve des couleurs (+15% à 7.300 unités), Lexus et Infiniti prennent ainsi les miettes, se vendant respectivement 10 et 20 fois moins que leurs rivaux teutons.

Côté luxe et sport, Porsche continue son ascension avec 5.400 ventes (+9%), tandis que Maserati/Ferrari affiche une forme indécente de +37% en approchant les 1.000 unités, de même pour Bentley/Lamborghini avec +47% et 151 unités, Chevrolet a livré 137 Camaro/Corvette (+13%) sans oublier le pinnacle Rolls-Royce, doublant ses ventes… de 7 à 15 exemplaires.





Marché Auto 2016 France - Top 20 des Marques :

Renault 407.933 (+7%)

Peugeot 355.884 (+3%)

Citroën 195.011 (-3%)

Volkswagen 143.102 (-1%)

Dacia 110.529 (+13%)

Ford 79.173 (-2%)

Toyota 77.696 (+8%)

Nissan 69.072 (-7%)

Opel 68.281 (+6%)

Audi 64.686 (+10%)

Fiat 62.545 (+15%)

Mercedes-Benz 62.060 (+12%)

BMW 60.521 (+13%)

Kia 33.684 (+16%)

DS 28.081 (-7%)

Hyundai 28.043 (+17%)

MINI 25.176 (+12%)

Skoda 23.620 (+9%)

SEAT 21.648 (-2%)

Volvo 15.599 (+12%)

Marché Auto 2016 France - Par Groupe :

PSA 558.976 (0%)

Renault 518.462 (+8%)

Volkswagen 258.603 (+3%)

BMW 85.712 (+13%)

Toyota 82.796 (+9%)

Fiat-Chrysler 81.014 (+13%)

Ford 79.173 (-2%)

Nissan 72.367 (-4%)

Mercedes-Benz 71.040 (+12%)

General Motors 68.453 (+6%)

Hyundai-Kia 61.727 (+16%)

Volvo 15.599 (+12%)

Marché Auto 2016 France - Top 20 des Modèles :

Renault Clio 112.152 (+3%)

Peugeot 208 97.830 (+8%)

Peugeot 308 75.509 (0%)

Renault Captur 70.769 (-2%)

Peugeot 2008 65.986 (+4%)

Citroën C3 58.890 (0%)

Dacia Sandero 56.199 (+24%)

Renault Mégane 52.993 (+35%)*

Citroën C4 Picasso 40.880 (-8%)

Renault Twingo 40.793 (-10%)

Volkswagen Polo 40.155 (-7%)

Peugeot 3008 38.567 (+15%)*

Renault Kadjar 38.145 (+81%)

Dacia Duster 36.428 (+6%)

Renault Scénic 35.374 (-24%)*

Toyota Yaris 30.967 (+6%)

Volkswagen Golf 28.081 (-15%)

Nissan Qashqai 24.520 (-12%)

Ford Fiesta 24.434 (-2%)

Citroën C4 23.599 (-6%)

* : Cumul des différentes générations