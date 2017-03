Marché Automobile France : Les immatriculations en baisse de 3% en février 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avec 161.885 voitures neuves immatriculées lors du mois de février 2017, le marché automobile français accuse un petit repli de 2,9%, à vingt jours ouvrés contre vingt-et-un en 2016. Le cumul provisoire de 2017 reste néanmoins positif avec +3,2% et 614.931 immatriculations enregistrées. Les véhicules utilitaires ont eu davantage la côte, progressant de 4% à 34.616 unités, et de 7% sur les deux premiers mois de l’année à 65.536 unités.

Concernant la part du diesel, elle reste stable vis-à-vis de janvier, à 48%, mais en net recul par rapport à 2016 où elle était de 54%. Enfin, le marché de l'occasion a reculé de 3,3% à 453.776 véhicules, soit près du triple du volume des voitures neuves.



Dacia et Toyota inquiètent Volkswagen

Les constructeurs français ont accusé le coup en février, avec une part baissant de 53,7 à 52%. Renault reste la première marque de France avec 30.649 voitures écoulées (-4%) et une Clio toujours numéro une des ventes, devant Peugeot et ses 26.063 unités (-8%), tandis que Citroën limite sa chute à -3% à 16.635 exemplaires sous la vague C3 revenant sur le podium des modèles.

Dacia est la seule à être dans le vert (+6%), cinquième marque mais tout juste derrière Volkswagen (-9%) à la Polo en attente de nouvelle génération et la Golf son restylage récemment présenté, à 9.332 immatriculations contre 10.405. DS, en attendant le DS7 Crossback en fin d’année, continue son plongeon, à -34% et seulement 1.650 unités, au coude-à-coude avec Volvo.





Grâce à son crossover C-HR et sa Yaris toujours plus populaire, Toyota bondit de 25% (8.162 ex.) et creuse l’écart face à Ford, Opel, Nissan et FIAT. Chez les premiums allemands, BMW s’impose de peu face à Mercedes-Benz et Audi, à quelques dizaines de véhicules près… A noter, les belles performances de SEAT (+27%), de Kia (+12%) et de Volvo (+28%).