Margot Robbie devient la première ambassadrice de Nissan Electrique

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

L'actrice australienne Margot Robbie est devenue la nouvelle ambassadrice des véhicules électriques Nissan. Pour fêter ce partenariat, la star du « Loup de Wall Street » et de « Suicide Squad » pilote, de nuit, le concept-car 100% électrique Nissan BladeGlider sur le circuit de Monaco, fermé pour l'occasion.

A bord du Nissan BladeGlider

Pour mémoire, le concept-car Nissan BladeGlider a été dévoilé en 2013. Il peut atteindre 190 km/h sur circuit et passe de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes.



Pour Nissan, le but de ce concept-car est de « modifier la perception quant au design et aux capacités des véhicules 100% électriques et des voitures de sport du futur ». Pour le constructeur nippon, le BladeGlider préfigure le véhicule du futur, à la fois écolo tout en gardant un look agréable et des performances significatives.



► Le concept-car Nissan BladeGlider en photos officielles



[Nissan BladeGlider Concept 2013 : présentation officielle]