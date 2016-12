Mazda 3 restylée 2017 : une nouvelle série spéciale Impulsion

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

La Mazda 3 Impulsion est une série spéciale limitée à une centaine d'exemplaires.





Un discret restylage

Dévoilé récemment, le lifting de mi-carrière de la Mazda 3 est plutôt discret, et porte essentiellement sur la face avant qui reçoit une nouvelle calandre, ainsi que le bouclier arrière, les rétroviseurs ou encore les jantes en alliage de 18 pouces qui ont été revus. A bord, on note l'arrivée quelques équipements comme un volant chauffant.

Mais la principale nouveauté de ce restylage réside dans le nouveau système « G-Vectoring Control » (GVC), qui permet d'optimiser le couple du moteur exercé sur chacune des roues, avec à la clé une meilleure efficacité sur la route et plus de souplesse à la conduite.

Une série spéciale limitée Impulsion

Cette série spéciale de lancement est uniquement disponible avec le coloris « Machine Gray ». Elle basée sur le premier niveau de finition « Élégance », auquel sont ajoutés des jantes de 18 pouces, les feux et phares à LED, la caméra de recul, le volant chauffant, l'affichage tête-haute avec reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que l'ouverture/fermeture intelligente des portes. Au niveau du look, la Mazda 3 Impulsion reçoit également des jupes avant, arrière et latérales spécifiques, un becquet de toit, ainsi que des tapis de sol « Luxe ».

Proposée avec la motorisation essence 2.0 SkyActiv-G de 165 chevaux en boîte manuelle, la Mazda3 Impulsion sera commercialisée dès le mois de janvier 2017 au tarif de 26.400 euros, soit un avantage client de 2.400 euros.