Mercedes AMG GT, Batmobil, Praga R1R : des supercars en classe de neige avec la Team Galag

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

A l’heure où certains vacanciers occupent encore les stations de ski, la Team Galag, une équipe bien connue pour avoir testé quelques véhicules d’un autre genre sur le Gumball 3000, a décidé d’emmener quelques supercars et autres modèles premium sur les pistes enneigées du nord de la Suède. Au programme ? Une Mercedes AMG GT-S un peu particulière, une Praga R1R et même… la « Batmobile» !

Et au beau milieu de tous ces bolides, certains passeraient presque inaperçus : le Mercedes Classe G préparé par Brabus reste au second plan, une vieille Porsche 911, une Ford Focus RS ou encore une Audi S5 sont largement éclipsés par les trois monstres cités précédemment. Logique, au vu de leur originalité et de leur rareté.





Une « Lambatmobile »

Avec la Team Galag, la somptueuse allemande a adopté un visage inspiré du GT3, avec son large kit carrosserie et son gigantesque aileron. La « Batmobile », elle, repose sur le châssis et le moteur V10 de la Lamborghini Gallardo, et se couvre d’une carrosserie en fibre de carbone. Ses incroyables dimensions (2,5m de large, 3,4 d’empattement) sont déplacées par une puissance de 560 chevaux et des roues de… 26 pouces.





La Praga R1R, elle, se contente d’une puissance de 396 chevaux mais d’un gabarit et d’un poids autrement plus avantageux, lui permettant d’engloutir le 0 à 100km/h en moins de 3 secondes. Mais finalement, qu’importe. Sur la neige, il s’agissait juste de prendre du plaisir !