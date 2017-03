Mercedes-AMG GT Concept : le futur rival de la Porsche Panamera au Salon de Genève 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes a révélé une première image et une vidéo d’un concept, mis au point avec AMG. Il sera exposé au Salon de Genève 2017, et préfigurera probablement une déclinaison quatre portes de la GT pour faire de l’ombre à la Porsche Panamera.

Mercedes veut s’attaquer à un gros morceau. En dévoilant un premier teaser et une vidéo de l’AMG GT Concept, qui sera dévoilé au Salon de Genève 2017 ce mardi 7 mars, la firme a probablement annoncé son arrivée prochaine sur le segment des coupés quatre portes hyper-sportifs, survolé depuis plusieurs années par la Porsche Panamera, actuellement en pleine phase de diversification avec les récentes apparitions des Sport Turismo et Turbo S E-Hybrid.







Un bloc hybride ?

Le constructeur à l’Etoile est pour l’instant resté muet au sujet de ce nouveau modèle à venir, mais ce sketch ne laisse que peu de place au doute, tant les feux arrières et l’énorme calandre, visibles sur la vidéo, rappellent l’actuel coupé sportif AMG GT. L’imposant diffuseur entourant la sortie centrale, lui, devrait se faire un peu plus discret sur la version finale. Pour l’exercice de style, le préparateur d’Affalterbach a opté pour des caméras en guise de rétroviseurs et de gigantesques jantes aux reflets orangés. Pour le reste, il y a de fortes chances que ce concept cache en son cœur mécanique un bloc hybride.