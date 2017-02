Mercedes-AMG GT4 Concept : un concept de berline sport au Salon de Genève 2017 ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est une rumeur persistante qui circule depuis quelques temps. Tobias Moers, le patron d'AMG, aurait demandé à ses équipes de mettre au point une berline-coupé de 600 chevaux pour rivaliser avec la Porsche Panamera et la BMW Série 6 Gran Coupé.



Un concept-car pour Genève 2017

Et cette rumeur est en passe de devenir une information puisque la marque à l'étoile présentera un concept-car au Salon de Genève 2017.



Selon les premières fuites, la future berline sportive de Mercedes bénéficiera du moteur V8 biturbo de 4 litres ainsi que du système de quatre roues motrices 4Matic+. En principe, le moteur, similaire à celui de la Mercedes-AMG E63S, devrait développer 612 chevaux dans sa version la plus puissante !



On peut supposer que cette future voiture d'exception utilisera de nombreux matériaux légers pour sa structure comme de l'aluminium et de l'acier. Quant à sa plateforme, elle se basera sur l'architecture MRA (utilisée que les C63, E63 et S63) et non sur celle de l'AMG-GT4 qui est très particulière.



A noter que cette future berline sportive est prévue pour 2019 et aura pour mission de remplacer la Mercedes CLS Shooting Break. Et en attendant la présentation du concept-car, nos confrères d'Autocar ont imaginé les futures lignes du bolide. Reste à savoir s'ils ont vu juste.

