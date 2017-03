Mercedes-Benz dévoile la nouvelle Classe E cabriolet 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

De la nouvelle génération de la Classe E, il ne manquait que le cabriolet. Mercedes vient enfin de mettre fin au suspense en effectuant la présentation officielle de son cabriolet.



Un look similaire mais un cabriolet bien plus grand

Alors que nous réserve ce nouveau cabriolet ? Tout d'abord, au niveau du look, il est fidèle à l'esprit de la Classe E. Lorsque la capote est fermée, il ressemble presque trait pour trait au coupé. En parlant de la capote, justement, elle est composée de plusieurs couches afin d'offrir une meilleure isolation thermique et phonique. La capote s'ouvre et se referme en 20 secondes et ce, jusqu'à 50 km/h.

A noter que par rapport à l'ancienne génération, ce nouveau cabriolet Classe E est plus long (+12,3 cm), plus large (+7,4 cm) et plus haut (+3 cm). Idem avec son empattement qui gagne 11 cm pour atteindre la taille de 2,87 m. Au total, la nouvelle Classe E cabriolet est longue de 4,83m.



Quant au volume du coffre, il est de 385 litres capote fermée (moins 5 litres par rapport à l'ancienne version) et 310 litres capote ouverte (plus 10 litres par rapport à l'ancienne génération).



► La Mercedes Classe E cabriolet 2017 en photos officielles

Technologie et grand luxe à l'intérieur

Concernant l'intérieur du cabriolet, Mercedes fait du… Mercedes. Il y a du cuir presque partout et du bois noble. On trouve également un double-écran de 2x 12.3 en option et de nombreux gadgets : système de chauffage de nuque dans les sièges ou encore les siège réfléchissant le soleil pour éviter de se brûler les fesses si la voiture reste exposée au soleil.

La Classe E cabriolet est également dotée de toutes les aides à la conduite déjà présentes sur la berline : régulateur adaptatif, conduite semi-autonome, dispositif de freinage d'urgence autonome avec détection des véhicules "lents".



Quatre motorisations pour débuter

Enfin, sous le capot, Mercedes propose quatre motorisations pour le lancement de son cabriolet : un diesel 2.0 litres de 194 ch (E220d) et trois blocs essence développant respectivement 184 ch (E200), 255 ch (E300), et 333 ch (E400).



Tous ces moteurs seront associés à la boîte 9G-Tronic à 9 rapports et la transmission intégrale sera disponible en option. Quant au prix de ce magnifique cabriolet, il devrait se situer aux environs de 50.000 euros pour l'entrée de gamme.



Concernant la concurrence, cette Mercedes-Benz Classe E cabriolet ne possède pas de rivale directe chez Audi mais peut boxer dans la catégorie de la BMW Série 6, même si cette dernière est plus grande.



