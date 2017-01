Mercedes-Benz donne un avant-goût de la future Classe A via une scuplture "Aesthetics A"

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

<strong>Numéro 1 du premium</strong> en 2016, Mercedes-Benz continue de le revendiquer cette année avec une sculpture intitulée "Aesthetics A".

"Pureté sensuelle", la philosophie du style de Mercedes-Benz

Lancée en 2012, la Classe A subira quelques transformations sur le dessin de la future génération. Allure sportive à l'avant, avec une calandre clin d'oeil à l'<strong>AMG GT</strong>, et un arrière classique, plus proche des berlines de la marque. Mercedes surfe sur la sensualité et l'émotion avec un rouge profond où un jeu d'ombres et de lumières se mêle aux courbes sculptées.



La Classe A ne sera pas la seule à subir quelques changements esthétiques, les gammes GLA et CLA appliqueront aussi ces nouvelles lignes. Une morphologie puriste que souhaite le constructeur allemand. Gorden Wagener, chef designer de Daimler (propriétaire de Mercedes-Benz), parle d'une "combinaison aux proportions parfaites et au design sensuel, la nouvelle génération de compactes (Classe A, GLA et CLA) a le potentiel pour annoncer une nouvelle ère de conception (...)". Un design classique et moderne pour scotcher amateurs et professionnels.







Surpasser la concurrence

Audi et BMW sont les concurrents historiques de Mercedes-Benz. En 2016 la marque passe en tête avec une hausse des ventes de 12,1% par rapport à l'année précédente, soit un peu plus d'un million de voitures vendues. Comme en atteste cette sculpture, Mercedes compte bien garder sa place de leader grâce à son design spécifique. BMW prône sa sportivité et Audi sa technologie avancée.



Mais patience, il faut attendre 2018 pour pouvoir se faire une idée plus précise de cette nouvelle gamme de compactes Mercedes, qui concurrencera les Audi A3 et BMW Série 1. Sans oublier l'Infiniti Q30, la DS4 ou encore l'Alfa Romeo Giulietta.