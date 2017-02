Le Mercedes-Benz Urban eTruck sera sur les routes en 2017 !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes continue d’accélérer les mises au point de ses véhicules zéro émission, et va déjà tester son camion 100% électrique dévoilé en septembre dernier, l’Urban eTruck.





Sur les routes allemandes et européennes

C’est un joli bond en avant. Dans les prochains mois, vous aurez de petites chances de croiser, sur les routes d’Europe et encore plus probablement d’Allemagne, un camion d’une charge utile de 12,8 tonnes, d’un point total autorisé en charge de 26 tonnes, d’une puissance de 340 chevaux, et flanqué de l’Etoile du constructeur de Stuttgart.

Tests en conditions réelles

En effet, la marque a tenu ses délais et va maintenant proposer environ 150 prototypes du camion zéro émission à certains clients de différents secteurs afin de le tester sous tous ses aspects : autonomie, capacités, temps de charge, manutention, accessibilité, technologies embarquées… Le but ? "Franchir tous les obstacles avant une commercialisation plus large, et une production en série dès 2020", a précisé Stefan Buchner, responsable de Mercedes-Benz Trucks.