Mercedes Classe E Coupé 2017 : les tarifs à partir de 53.150 euros

Les tarifs de la nouvelle Mercedes Classe E Coupé débutent à partir de 53.150 euros.





Quatre motorisations et trois niveaux de finition au lancement

La Mercedes Classe E Coupé vient de dévoiler sa gamme, qui sera assez simple pour son lancement : en effet, on retrouve un choix de trois motorisations essence : E 200 (184 chevaux pour 139 g de CO2/km) débutant à partir de 53.150 euros, E 300 (245 chevaux pour 150 g de CO2/km) à partir de 57.900 euros, E 400 (333 chevaux pour 183 g de CO2/km) à partir de 69.300 euros, et une seule version diesel E 220 d (194 chevaux pour 109 g de CO2/km) débutant à partir de 55.000 euros.

La gamme de la nouvelle Mercedes Classe E Coupé est constituée de trois finitions : l'entrée de gamme « Executive » (jantes 18 pouces, climatisation automatique bi-zone, système de navigation Garmin Map Pilot avec écran 8,4 pouces, Aide au Parking Active, Pavé tactile Touchpad, rétroviseurs rabattables électriquement, ...), puis la finition « Sportline » (Packs AMG Line, jantes AMG 20 pouces, projecteurs Multibeam à LED, pack Mémoires, détecteur d'angle mort) pour un supplément de 6.300 euros.

Plus de 600 chevaux sur les versions AMG à venir

Enfin, le haut de gamme « Fascination » (jantes AMG 19 pouces, Système multimédia Command Online 12,3 pouces avec navigation GPS, combiné Widescreen 12,3 pouces, système audio Burmester 590 W, Toit ouvrant, Pack Keyless-Go, Affichage tête haute, Caméras 360°) est accessible pour 7.400 euros de plus.

A titre d’exemple, une Mercedes Classe E Coupé 300 Fascination est affichée à 71.600 euros, hors options.

D'autres versions plus puissantes badgées AMG seront également à venir dans le courant de l'année 2017 : les motorisations devraient être empruntées à leurs homolgues berlines, avec une version AMG E 43 dotée d'un V6 biturbo de plus de 400 chevaux, et une version AMG E 63 animée par un V8 4,0 litres biturbo qui offrirait plus de 600 chevaux !