Mercedes fête les 50 ans d’AMG avec une « Edition 50 »pour la GT C Roadster

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

A Détroit, Mercedes avait habillé la monstrueuse AMG GT C d’une édition spéciale pour célébrer l’anniversaire d’AMG. Un mois plus tard, la firme allemande a décidé de la transposer sur sa déclinaison Roadster.





Du clair-obscur

Le constructeur à l’Etoile veut pousser toujours plus loin son penchant pour l’élégance. Alors, forcément, au moment de choisir sa palette de couleurs pour revêtir la furieuse GT au V8 4,0L biturbo de 557 chevaux d’une série limitée à 500 exemplaires, Mercedes a complètement balayé les tons très vifs arborés par le bolide au moment de sa sortie.





Ici, la marque s’est adonné au jeu des ombres, mêlant gris foncé « graphite » et blanc « cachemire », les deux seules peintures disponibles pour cette série. Pour accentuer le tout, les coques de rétroviseur et les jantes ont été couvertes de noir.

Et aussi…

A l’intérieur, on retrouve un bi-ton distingué par l’alliance d’argent et de noir présente sur toute la sellerie et le volant AMG Performance. Et comme aucun détail n’a été omis par Mercedes, même les ceintures de sécurité ont été agrémentées d’une touche argentée. Plusieurs badges « GT Edition 50 » viennent agrémenter le tout.





Et puisque le constructeur ne fait jamais les choses à moitié, il a également annoncé des éditions spéciales pour les C 43 4Matic Coupé, C 43 4Matic Cabriolet, C 63 Cabriolet et C 63 S Cabriolet.