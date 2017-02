Mercedes-Maybach G650 Landaulet : La limousine 4x4 ultime ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Nous l’avions surprise en essais grand froid en Laponie, suggérant une version pick-up, quand d’autres espéraient un cabriolet. Et bien c’est un peu des deux, dans cette version Landaulet révélée par nos confrères russes d’AutoMail.









SUV + cabrio + luxe

Maybach étend peu à peu sa patte. Cette marque des années 30 ayant failli à sa renaissance dans les années 2000 est aujourd’hui le département luxe de Mercedes-Benz, comme AMG en est la division sport.

Après les Classe S berline et Cabriolet, Maybach s’attaque donc au légendaire et rugueux Classe G. Voici donc le G650 Landaulet, une variante luxueuse et dont la partie arrière est découvrable par le biais d’une capote souple rétractable.





Performance et exclusivité

Comme vu sur les photos scoop, cette Mercedes-Maybach reprend la base technique du G500 4x4², lui même dérivé du pick-up 6 roues motrices G63 AMG 6x6. haut perché et capable de franchir obstacles imposants et guets d’un mètre de haut, ce G650 Landaulet profite du rafinement d’une limousine, avec une deuxième rangée de sièges reculée de 60 centimètres pour profiter de grand air en allongeant les jambes, et pour sûr les meilleurs cuirs et équipements du catalogue de la maison.

Sous le capot, se trouve le V12 6,0 litres atmosphérique biturbo essence dont la puissance maximale reste calibrée à 630 chevaux, pour un couple moteur de 1.000 Nm.

Enfin, la production de ce curieux Mercedes-Maybach G650 Landaulet sera limitée à 99 exemplaires, tandis que son prix ne descendra pas sous les 300.000 euros.