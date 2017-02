Mercedes-Maybach G650 Landaulet 2017 : le baroudeur de la démesure

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Ce n’était plus une surprise, nous savions que Mercedes préparait dans ses cartons le tout dernier cru de la classe G. Et pour cause. La nouvelle progéniture de la marque à l’étoile a agité la toile par une série de clichés il y a quelques jours. Baptisé Mercedes-Maybach G650 Landaulet, ce dernier baroudeur se présente officiellement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Mercedes a vu les choses en grand.





Le grand confort pour les passagers...arrière

Place au luxe. Passé entre les mains de Maybach, le bolide est aux petits soins pour les passagers. Il prend des airs de limousine puisque les passants arrière sont séparés du compartiment avant par une vitre dont l’intensité de l’opacité est réglable. Ces derniers profiteront de deux sièges individuels inclinables pourvus d’une multitude d’options. Au menu : chauffage, climatisation, massage…L’empattement de 3,43 m permettra d'étendre librement ses jambes. Ajoutez à cela quelques détails comme des porte-gobelets (chauffants et réfrigérants évidemment) ainsi que des tablettes (de 10 pouces) individuelles. Cerise sur le gâteau, seuls les passagers arrière auront les cheveux au vent grâce à l’installation d’une capote électrique.

► Voir les photos du Mercedes-Maybach G650 Landaulet









Un baroudeur XL

Ce luxe digne d’une première classe continue avec la présence de cuir matelassé...omniprésent ! Les dimensions de ce Mercedes-Maybach G650 Landaulet sont tout aussi saisissantes. Long de 5,35 m et affichant une hauteur de 2,2 m ce mastodonte joue la démesure. La garde au sol atteint les 45 cm. Pour être prêt à affronter tous les terrains, le constructeur a équipé son baroudeur de pneus 22 pouces. Le conducteur pourra également compter sur une boîte courte et blocages de différentiel.

Sous le capot, la bête est piquée par un V12 de 6 litres biturbo affichant la bagatelle de 630 ch pour un couple de 1.000 Nm.

Direction le salon de Genève 2017

Le nouveau carrosse de Mercedes sera exhibé sur le stand du constructeur allemand à l’occasion du salon de Genève 2017. Prêt à prendre d’assaut les routes à l’automne, le Mercedes-Maybach G650 Landaulet sera produit en édition limitée de 99 exemplaires. Côté prix, nul doute qu’il faudra mettre la main au porte-monnaie. Si le constructeur reste discret sur ce point, le prix devrait frôler les 400.000€ !