Mercedes va apporter deux de ses nouveautés majeures au CES de Las Vegas 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes va apporter deux de ses grandes nouveautés dévoilées cette année au CES de Las Vegas 2017, du 5 au 8 janvier prochain.





La révolution vue par Mercedes

Comme son rival allemand BMW, la firme à l’Etoile veut établir une gamme entièrement dédiée aux véhicules propres, inaugurée au dernier Salon de Paris par le concept-car Generation EQ. L’élégant SUV coupé, basé sur la nouvelle plateforme spécialement réservée aux futurs modèles « CASE » (Connecté, Autonome, Partagé et Electrique) de la marque, avait pour mission d’inaugurer la nouvelle stratégie du constructeur de Stuttgart, qui doit notamment déboucher sur le déferlement de 10 nouveaux véhicules sur le marché d’ici 2025.





Le Vision Van présenté

Mais Mercedes n’en est pas encore là, et compte d’abord diffuser ses progrès au niveau planétaire. C’est donc logiquement que la marque a annoncé sa présence au CES de Las Vegas, salon le plus réputé consacré à l’innovation technologique. Elle y exposera conjointement et pour la première fois, le Vision Van Concept 2016, un utilitaire destiné à révolutionner le segment grâce à un lanceur de drones, aux côtés du concept-car Generation EQ . « Notre notion de la mobilité va changer plus drastiquement dans les 5 à 10 prochaines années que lors des 50 dernières », est convaincu Ola Källenius, responsable de la recherche et du développement de la marque.