Mini Countryman 2017 : la version sportive John Cooper Works dévoilée !

Récemment dévoilée, la seconde génération du Countryman s'enrichit désormais d'une version sportive John Cooper Works, forte de 231 chevaux et dotée d'une transmission intégrale de série.

Un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes

Très attendue lors de la présentation du nouveau Mini Countryman au dernier salon de Los Angeles, et déjà surprise en cours d'essais routiers ainsi que sur le circuit du Nürburgring, la version sportive Mini John Cooper Works Countryman 2017 a enfin été présentée officiellement.

Mécaniquement, cette version résolument sportive est équipée d'un moteur quatre-cylindres essence de 2,0 litres turbocompressé, qui développe 231 chevaux et qui est associée au choix à une boîte manuelle à six rapports, ou à une boîte automatique Steptronic à huit rapports. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h annoncé à 6,5 secondes (soit 0,8 secondes de moins que la version Cooper S ALL4), ainsi qu'une vitesse maximale de 234 km/h. Pour lui offrir une tenue de route à toute épreuve, cette nouvelle JCW s'équipe de série d'une transmission intégrale ALL4, ainsi que d'une suspension sport dotée de ressorts et d'amortisseurs que Mini promet "très fermes".

Un look plus sportif

Pour revendiquer ses gènes sportifs, le nouveau Mini JCW Countryman adopte à l'extérieur de larges jantes de 18 pouces qui cachent des freins Brembo aux étriers rouges, un becquet de toit, ainsi que des touches de rouge sur le jonc de la calandre et au dessus des répétiteurs de clignotants, accompagnés de badges "John Cooper Works". A bord, nous retrouvons notamment un ciel de pavillon gris anthracite, un volant sport et son pommeau assorti, ainsi que des sièges spécifiques avec un garnissage Alcantara que l'on retrouve également sur les panneaux de portes.

Le nouveau Mini John Cooper Works Countryman 2017 sera commercialisé au début de l’année 2017, à un tarif qui n'a pas encore été dévoilé. Absent du prochain Salon de Genève, il sera présenté en première mondiale au Salon de Shanghai, qui se tiendra du 21 au 28 avril 2017.