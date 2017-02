Mitsubishi Eclipse Cross SUV : un nom bien connu pour une nouvelle identité

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mitsubishi a dévoilé le nom de son nouveau SUV, chargé de présenter le caractère des prochains véhicules de la marque. Il s’appellera Eclipse Cross et sera exposé au prochain Salon de Genève.

Avec l’Eclipse Cross, son nouveau SUV, Mitsubishi espère retrouver des couleurs.





Souvenir d’une sportive à succès

Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal. Dans un passé pas si lointain, la firme japonaise avait déjà baptisé l’un de ses véhicules ainsi. Il s’agissait d’une sportive, méconnue en Europe mais très répandue en Amérique du Nord.

Si la marque au diamant a choisi de le recycler, ce n’est certainement pas par hasard. Pour relancer ses ventes, en chute libre après plusieurs scandales, elle va tenter de reconquérir son public grâce à des voitures plus modernes, plus caractérielles, et mieux identifiables.





Le Père de la R32 à la baguette

L’Eclipse Cross (pour « crossover », évidemment) est chargé de lancer cette nouvelle ère. Inspiré du concept XR-PHEV exposé au Salon de Genève 2015, il arborera une signature lumineuse à diodes revue, inclue dans dynamic shield, nouveau visage imaginé par Tsunehiro Kunimoto, le père de la fameuse R32.

Dans la gamme Mitsubishi, ce SUV compact s’installera entre le petit ASX et le robuste Outlander, et tentera de jouer des coudes avec les autres références de son segment, le Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan. Pour en connaître les tarifs, il faudra patienter jusqu’au 9 mars prochain, date d’ouverture du Salon de Genève.