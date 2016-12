Le moteur des Volvo S60 et V60 Polestar récompensé !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le moteur 2,0 litres de 367 chevaux des nouvelles Volvo S60 et V60 Polestar a décroché le prestigieux trophée 2017 des Wards 10 Best Engines, qui distingue les 10 meilleurs moteurs de l'année.

Volvo et sa division Polestar l'emportent notamment face à BMW, Jaguar et Porsche !





Le nouveau moteur Polestar récompensé

Les nouvelles Volvo S60 et V60 Polestar sont équipées d'une motorisation quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée, empruntée à la S60 Polestar de course engagée en Championnat du Monde des Voitures de Tourisme WTCC. Sur la version de compétition, ce bloc développe 400 chevaux, mais sur la version civile, il offre 367 chevaux : ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des moteurs quatre cylindres de série les plus puissants du monde.

Une prouesse qui vient d'être récompensée par un "Wards 10 Best Engines 2017 Award", qui distingue depuis 23 ans les 10 meilleurs moteurs de l'année, parmi 40 concurrentes. Les membres du jury ont passé les 40 véhicules à l'essai sur voie publique dans des conditions normales de conduite, et ont récompensé le meilleur moteur en tenant compte de la performance, des économies de carburant, du niveau sonore et de l'introduction de nouvelles technologies.





Des performances de premier ordre

Le moteur Polestar l'a ainsi remporté face à 39 autres moteurs, dont ceux de la BMW M2, de la Jaguar XE et de la Porsche 718 Cayman ! Selon le jury de rédacteurs de WardsAuto : « Il y a peu de temps encore, un nouveau moteur capable d'atteindre 100 chevaux par litre relevait de la prouesse. Aujourd'hui, Polestar et Volvo pulvérisent cette référence en hissant à 184 ch/l le 2.0 L 4 cylindres des S60 et V60 Polestar, qui développe 367 chevaux. Ce seuil n'avait jamais été franchi dans notre concours ».

Pour rappel, les Volvo S60 et V60 seront lancées en France au début de l'année 2017, ainsi que dans 46 autres pays. Son moteur de 367 chevaux lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, pour une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h.