MotoGP 2017 – Essais de Sepang : Stoner le plus rapide lors de la première journée

C'est aujourd'hui que débutait officiellement la saison 2017 du MotoGP avec les essais hivernaux de Sepang, en Malaisie. Et lors de cette première séance, perturbée par la pluie, c'est Casey Stoner qui s'est illustré.



Casey Stoner toujours présent

Cinq ans après son retrait du MotoGP, le pilote australien Casey Stoner est toujours dans le coup. Le pilote d'essai Ducati a en effet signé le meilleur des premiers essais hivernaux de Sepang.



Cette séance a d'ailleurs été perturbée par la pluie à deux heures de la fin du temps alloué aux équipes. Certains pilotes en ont d'ailleurs profité pour rouler sur la piste humide de Sepang.



Marquez travaille sur son moteur

Bien évidemment, lors de cette séance, le plus important n'est pas de claquer un chrono mais de faire progresser sa machine. Le champion du monde en titre, Marc Marquez, a particulièrement travaillé sur son moteur Honda : « On a travaillé sur le moteur pour essayer d'améliorer l'accélération et la vitesse de pointe, et on a un peu progressé sur cette dernière, mais le problème avec l'accélération c'est que, si l'on ne peut pas l'exploiter, il est inutile d'avoir plus de puissance. On travaille donc sur les wheelies et toutes ces choses qui nous ont donné des maux de tête l'année dernière. »



Rossi en petite forme mais satisfait

Chez Yamaha, Valentino Rossi n'était pas au top de sa forme : « Ce matin, je me suis réveillé avec un mal de crâne incroyable. J'avais très mal. J'ai dû rester dans ma chambre sans lumière, sans bruit, pendant une heure et demie pour essayer d'aller mieux. »



Malgré ce coup de mou, Rossi était satisfait de sa journée : « C'était très intéressant aujourd'hui, parce que pour la première fois, on a testé la véritable moto, ma moto, celle que j'utiliserai toute la saison. Au Japon, ils ont travaillé dur et ont conçu une moto meilleure que le prototype que l'on avait en novembre. »



Son néo-coéquipier, Maverick Viñales, était lui aussi content du travail effectué : « Je suis assez surpris aujourd'hui. On a très bien travaillé et je suis assez content des chronos. Normalement, l'année dernière j'aurais été déçu d'être troisième, mais aujourd'hui je ne le suis pas car on a fait du très bon travail et ce n'est que le premier jour. »



Lorenzo doit apprivoiser sa Ducati

Quant à Jorge Lorenzo, qui a quitté Yamaha pour Ducati, il continue de découvrir les spécificités de sa nouvelle monture : « C'est une moto qui requiert un style de pilotage très différent de celui auquel je suis habitué. Il faut que l'on réalise de petits progrès pour se rapprocher des temps rapides. Ce qui me met en confiance, c'est que l'on a énormément progressé au cours de la journée, et aussi de voir trois Ducati aux quatre premières places. Cela montre que la moto a le potentiel pour être très rapide, au moins sur un tour lancé. »



Les résultats de la première journée des essais de Sepang

1. Casey Stoner (AUS/Ducati) : 1'59''681

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : +.0115

3. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) : +.0447

4. Alvaro Bautista (ESP/Ducati) : +0.453

5. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) : +0.809

6. Cal Crutchlow (GBR/Honda) : +0.889

7. Jonas Folger (ALL/Yamaha : +0.962

8. Valentino Rossi (ITA/Yamaha : +1.014

9. Marc Marquez (ESP/Honda : +1.056

10. Héctor Barbera (ESP/Ducati) : +1.063

11. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : +1.169

12. Scott Redding (GBR/Ducati) : +1.171

13. Dani Pedrosa (ESP/Honda) : +1.289

14. Johann Zarco (FRA/Yamaha) : +1.543

15. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) : +1.590

16. Pol Espargaró (ESP/KTM) : +1.657

17. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : +1.669

18. Loris Baz (FRA/Ducati) : +1.670

19. Tayuka Tsuda (JAP/Suzuki) : +2.131

20. Alex Rins (ESP/Suzuki) : +2.208

21. Karel Abraham (RTC/Ducati) : +2.245

22. Jack Miller (AUS/Honda) : +2.261

23. Kohta Nozane (JAP/Yamaha) : +2.506

24. Katsuyuki Nakasuga (JAP/Yamaha) : +2.609

25. Tito Rabat (ESP/Honda) : +2.634

26. Sam Lowes (GBR/Aprilia) : +3.261

27. Bradley Smith (GBR/KTM) : +3.353



