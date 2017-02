MotoGP 2017 – Essais de Sepang : Viñales signe le meilleur chrono absolu

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Les deux premières journées des Essais Hivernaux de Sepang avaient été perturbées par la pluie. Ce mercredi, hormis une averse localisée sur quelques secteurs (du virage 3 au 8), la météo a épargné les pilotes. Ils ont donc pu rouler et c'est Maverick Viñales qui a marqué les esprits.



Viñales toujours devant Rossi

Si Viñales a autant marqué les esprits c'est parce qu'il a signé le meilleur de temps, toutes séances d'essais confondues avec un chrono en 1'59''368. Mais surtout, tout au long des trois jours, il a systématiquement devancé Valentino Rossi.



Cependant, l'octuple champion du monde italien reste confiant : « Il est vrai que je suis cinquième aujourd'hui et sixième au total, mais je suis à deux dixièmes de Viñales, qui est premier, ce qui n'est pas mal. Il a été très bon, il a fait un super temps. Les premiers ont été très compétitifs, notamment en termes de rythme, mais nous aussi on est dans le coup. Au final, ça a été un test difficile car très long, mais on a trouvé des choses positives. »

Les longs runs de Marquez

Tout au long de ces trois jours d'essais, Marc Marquez se sera focalisé sur le nouveau moteur de sa Honda, effectuant plusieurs longs runs.

Mais le champion du monde en titre préfère retenir le travail accompli plutôt que la feuille des temps : « La position, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pendant les essais. Évidemment, il vaut mieux avoir un bon chrono qu'un mauvais. C'était la première fois que l'on faisait trois jours avec le nouveau moteur. J'ai peut-être sacrifié le time attack dans la dernière heure pour faire des longs runs de 11 tours, afin de mieux comprendre et d'avoir plus d'informations. »

Les progrès constants de Lorenzo

Après une première journée compliquée, ponctuée du 17e temps des essais, Jorge Lorenzo a finalement trouvé le bon rythme et n'a cessé d'améliorer ses temps : « Je suis très content car l'équipe est là pour me soutenir. Nous sommes même plus rapides que ce que nous espérions. Passer de 1"6 à trois dixièmes, c'est très bien. »



Le pilote espagnol pense même qu'il aurait pu mieux faire : « Être à trois dixièmes sans monter le pneu tendre, c'est très positif. J'ai fait mon chrono avec le pneu dur ; on avait gardé le pneu tendre pour la fin, mais après la simulation de course je n'avais plus d'énergie pour le tester. Peut-être qu'avec le pneu tendre, j'aurais gagné trois ou quatre dixièmes de plus. »



Les résultats de la 3e journée des Essais Hivernaux de Sepang



1. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) : 1'59''368 (72 tours)

2. Marc Marquez (ESP/Honda) : +0.138 (85 tours)

3. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : +0.185 (56 tours)

4. Dani Pedrosa (ESP/Honda) : +0.210 (67 tours)

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : +0.221 (62 tours)

6. Alvaro Bautista (ESP/Ducati) : +0.260 (64 tours)

7. Casey Stoner (AUS/Ducati) : +0.271 (46 tours)

8. Cal Crutchlow (GBR/Honda) : +0.360 (71 tours)

9. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : +0.399 (66 tours)

10. Johann Zarco (FRA/Yamaha) : +0.404 (45 tours)

11. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) : +0.677 (49 tours)

12. Alex Rins (ESP/Suzuki) : +0.689 (60 tours)

13. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) : +0.740 (53 tours)

14. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : +0.942 (53 tours)

15. Jonas Folger (ALL/Yamaha) : +0.944 (54 tours)

16. Jack Miller (AUS/Honda) : +1.071 (70 tours)

17. Karel Abraham (RTC/Ducati) : +1.077 (38 tours)

18. Hector Barbera (ESP/Ducati) : +1.169 (50 tours)

19. Scott Redding (GBR/Ducati) : +1.277 (74 tours)

20. Loris Baz (FRA/Ducati) : +1.505 (58 tours)

21. Bradley Smith (GBR/KTM) : +1.970 (62 tours)

22. Sam Lowes (GBR/Aprilia) : +1.973 (43 tours)

23. Pol Espargaro (ESP/KTM) : +2.138 (67 tours)

24. Katsuyuki Nakasuga (JAP/Yamaha) : +2.290 (30 tours)

25. Takuya Tsuda (JAP/Suzuki) : +3.401 (68 tours)



