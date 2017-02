MotoGP 2017 : KTM révèle la sublime RC16

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Ducati, Yamaha, Honda et Suzuki ont déjà tous révélé leurs machines pour la saison 2017. KTM vient de s’ajouter à la liste en présentant la RC16.





KTM RC16

Il n’est pas du tout candidat au titre, mais sa présentation était très attendue. KTM, constructeur majeur du monde des deux roues, qui a cumulé les titres en catégorie Moto3 ces dernières saisons, a définitivement signé son arrivée en catégorie reine ce lundi 20 février, puisqu’il vient de présenter la RC16.





Pilotée par Pol Espargaro et Bradley Smith, les deux anciens titulaires de Yamaha Tech3, elle n’aura certainement pas l’occasion de jouer le haut du tableau, tant une expérience technique et durable de la course est nécessaire à ce niveau.

Une livrée Red Bull plaisante

Les premiers essais effectués cette année, à Sepang puis à Phillip Island, au cours desquels ni Espargaro ni Smith n’ont été en mesure de descendre sous la barre des 1’’3 de retard sur le temps de référence, ont encore été révélateurs du déficit de performances séparant l’équipe de Mattighofen des autres. Qu’importe, la saison 2017 servira à lancer l’aventure autrichienne, et la superbe livrée Red Bull permettra de ne pas perdre du regard la RC16. Même en queue de peloton.