MotoGP 2017 : Suzuki a présenté ses nouvelles GSX-RR

Par Julien PEREIRA

Après Yamaha et Ducati, Suzuki a été la troisième équipe officielle du plateau MotoGP à présenter les GSX-RR qui disputeront le Championnat du monde 2017.

L’équipe de Davide Brivio n’est absolument pas une candidate crédible au titre, mais elle a encore dévoilé deux machines au design très attractif. Comme d’habitude.





Livrée réussie

Suzuki s’attend à une saison MotoGP difficile. La marque japonaise, qui avait orienté son grand retour en 2015 et le développement de sa moto autour de Maverick Vinales, a finalement dû laisser filer son prodige chez Yamaha. Elle entame donc, alors qu’elle avait réussi à retrouver de la compétitivité, une nouvelle ère lancée par deux nouveaux pilotes : le sulfureux Andrea Iannone et le talentueux Alex Rins.





Des retouches déjà visibles

Ce dimanche 29 janvier 2017, l’équipe a présenté les GSX-RR qui se frotteront aux M1 de Yamaha, Aux GP17 de Ducati ou aux RCV de Honda. Elles ont, une nouvelle fois, arboré une livrée accrocheuse pour l’œil, avec une alliance de bleu électrique et de jaune fluo. Elles ont, aussi, marqué par leur nouvelle coupe arrière, un pot d’échappement plus long et une entrée d’air complètement revue, en forme de fine bouche.





Les deux pilotes ont conservé leur numéro fétiche : celle de Iannone sera floquée d’un 29 jaune qui colle parfaitement avec la livrée globale, celle de Rins affichera un 42 argenté donc moins visible malgré ses contours orangés. Dès ce lundi, Suzuki filera à Sepang pour les premiers tests officiels de la saison. Et pourra jauger le niveau réel de la GSX-RR.