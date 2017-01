MPM PS160 : La nouvelle voiture… française !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Un nouveau constructeur français débarque sur le marché ! Il s'appelle MPM Motors et propose pour le moment un seul modèle : la PS160. Alors que vaut cette nouvelle voiture ?

Vous connaissez tous Peugeot, Citroën et Renault. Mais voilà qu'un nouveau constructeur français va tenter de se faire une place dans le monde de l'automobile. Et avec un pari fou : proposer une berline au look sportif pour un budget inférieur à 13.000 euros.



[VIDEO : Le crash test de la MPM PS160]



Start-up française mais projet russe !

MPM Motors est une start-up qui a vu le jour en 2010. Son projet est le suivant : vendre une voiture au look sportif pour moins de 13.000 euros. Et le ce projet est en train de se concrétiser puisque MPM Motors a ouvert sa chaîne de production, située en région parisienne (à Trappes pour être précis), en janvier 2016.



Mais le nouveau constructeur français trouve ses origines en Russie avec un projet défunt : la Tagaz Aquila. Elle était produite dans une usine située à Rostov mais les difficultés financières du groupe Doninvest, dirigé par Mikhail Paramonov, ont mis fin à la production de ce modèle. Mais c'était sans compter sur Oleg Paramonov, le fils de Mikhail, qui a souhaité relancer le projet depuis la France.



La MPM PS160 : une voiture à bas prix avec un look sportif

A l'heure actuelle, difficile de dire ce que vaut cette sportive à bas prix. Selon les données du constructeur, elle dispose d'un châssis tubulaire permettant de la fabriquer manuellement. La PS160 est longue de 4,68 m et sous le capot, on trouve un vieux Mitsubishi Orion dans sa version 1.6 litres qui développe 106 chevaux.

En attendant de pouvoir l'essayer, sachez que la MPM PS160 sera produite en petite série (1.000 exemplaires annuels) et est vendue au tarif de 12.990 euros. En principe, les premiers modèles seront livrés en février 2017.



Reste à savoir si les Français se laisseront séduire alors que la marque Alpine fait son retour en grande pompe !



