MWC2017 : Le nouveau concept-car Peugeot sera-t-il autonome et hybride ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Via leurs réseaux sociaux, Peugeot et Gilles Vidal, designer en chef de la marque, ont diffusé des teasers donnant des pistes sur le prochain concept-car au Lion. Certains indices à son sujet sont attendus dès le Mobile World Congress de Barcelone, ce lundi 27 février 2017.

Peugeot a décidé de miser sur l’effet de surprise avant de dévoiler son prochain concept-car. Voiture autonome ? Bloc hybride ? Automoto fait le point.





Dès ce lundi 27 février 2017 ?

Il arrive. C’est une certitude. Il pourrait même se dévoiler, en partie, bien plus tôt que prévu. La semaine dernière, Gilles Vidal, le designer en chef de la firme française, annonçait, dans une phrase habile, l’arrivée imminente d’un nouveau concept-car. On avait donc d’abord pensé à une présentation officielle pour le Salon de Genève, qui débute le 7 mars.





Finalement, Peugeot a vraisemblablement choisi une date bien plus proche. Sur Twitter et Instagram, le dirigeant et le constructeur ont diffusé des premiers indices, avec le hashtag #MWC2017, désignant le salon de la téléphonie mobile, ouvrant ses portes dès ce lundi 27 février 2017.

"Autonomous" et "Thermic" aperçus dans le teaser

Puisque cette exposition n’est pas spécialement destinée au monde automobile, il y a très peu de chances que Peugeot dévoile l’intégralité de son nouveau modèle à Barcelone. En revanche, une présentation globale, ou simplement de l’interface, est fortement envisageable. Et les posts publiés ce vendredi renforcent encore cette éventualité. Heureusement, les teasers nous en disent plus sur les possibles caractéristiques du futur concept.





Sur la courte vidéo publiée par Gilles Vidal, deux mots ont attiré notre attention. Le premier, « autonomous », est visible dès les premières secondes. Vous l’avez compris, il pourrait donc s’agir de l’entrée en matière de la firme sur ce segment d’avenir et concurrentiel. Le second arrive quelques secondes plus tard : « thermic ». Il évoque la sélection d’un mode. Et choisir un mode « thermique » n’est possible que dans un véhicule hybride… Confirmation attendue à Barcelone. Ou à Genève.