Ne l’appelez plus Aston Martin AM-RB 001, mais Valkyrie !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

La voiture la plus exclusive jamais imaginée par Aston Martin a hérité d’un nom. Un vrai. Autrefois désignée par son code AM-RB 001, l’hypercar mis au point en partenariat avec Red Bull s’appelle désormais Valkyrie. Vous vous en doutez bien, cette nouvelle appellation n’a pas été choisie au hasard. La marque de Gaydon a d’abord voulu perpétuer une tradition. Comme d’autres modèles phares de la firme britannique (Vantage, Vanquish, Virage), le bolide adoptera les initiales AMV.





Nom de Dieu

Et dans la même lignée que Vulcan, le supercar présenté au Salon de Genève 2015, qui avait tiré son nom de Vulcain, dieu romain du feu et des volcans, la Valkyrie s’inspire de la mythologie, grecque cette fois-ci, pour trouver son patronyme. En renvoyant à ces références, Aston Martin donne procure une image de puissance, de pouvoir, d’honneur et même d’inaccessibilité à ses modèles les plus exclusifs. Et plus que tous les autres, l’Aston Martin Valkyrie en fait partie.

1.000 chevaux pour 1.000 kg

Même si aucun chiffre officiel n’a encore été révélé concernant sa puissance, cet hypercar devrait, via son bloc V12 atmosphérique 6,5L réalisé par Cosworth, approcher le rapport poids/puissance de 1. Soit, en théorie, 1.000 chevaux pour 1.000kg. Son futur rival, le Project One développé par Mercedes-AMG, en tremble déjà.