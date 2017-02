NIO EP9 : La supercar électrique et autonome signe un nouveau record

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

En plus de posséder un pedigree exceptionnel, la NIO EP9 est déjà reine des circuits. Et pour cause. La supercar du constructeur automobile électrique NextEV, est couronnée "voiture électrique la plus rapide du monde".

Avec ses 1.360 ch lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 313 km/h, la sportive a englouti en un temps record le circuit du Nürburgring (7 min et 5 sec) et celui du Castellet (1 min et 52 sec). Loin d'être rassasié, cet avion de chasse vient de s'attribuer pas un, mais deux nouveaux records. Cette fois, c'est le circuit des Amériques - Circuit Of The Americas ou COTA - à Austin (Texas), qui a été le théâtre de cet exploit.



2 en 1 !

Franchissant la ligne d'arrivée du tracé avec un temps de 2 minutes 40 secondes et 33 millièmes, la NIO EP9 endosse l'écharpe de la voiture sans pilote la plus rapide ayant jamais galopée sur le COTA. Au compteur de ce premier tour, la vitesse de pointe a atteint les 257 km/h.





Ne s'arrêtant pas là, la NIO EP9 a continué d'électriser le circuit cette fois, avec un pilote. Avec une vitesse de pointe de 273 km/h, c'est sans aucune difficulté que cette fusée parvient à établir un nouveau record sur le tracé. Résultat, 2"11"30 auront suffit à aplatir une McLaren P1 et son record de 2"17"49...

Élaborée dans la prestigieuse Silicon Valley, la NIO EP9 est propulsée par quatre moteurs électriques capables de siffler le 0 à 200 km/h en seulement 7,1 secondes. Reste à savoir quand la bête sera disponible à la vente. Mais à quel prix ? ... Affaire à suivre !

