Le nouveau pilote automatique 2.0 de Tesla enfin activé

Par Victoire de Faultrier-Travers

On l'attend depuis des mois : le nouveau logiciel du constructeur américain de voitures électriques est arrivé. Mais patience, Tesla annonce de nombreuses mises à jour.

La seconde génération d'Autopilot arrive chez Tesla Motors. Son nom de code: HW2









Un rêve d'autonomie totale



Depuis octobre 2016 le constructeur américain équipe ses Model S et X du système "hardware 2". Ce nouveau dispositif utilise des caméras et des capteurs additionnels pour proposer une conduite semi-autonome.

Elon Musk, PDG de Tesla, parle d'améliorations du pilote automatique par des mises à jour toutes les 2 à 6 semaines. Ainsi que des évolutions matérielles et technologiques tous les 12 à 18 mois.







On garde les mains sur le volant





S'agissant d'une évolution du pilote automatique, les fonctionnalités de "Hardware 2" ne peuvent pas toutes être activées dans l'immédiat. Pour améliorer l'Autopilot, le perfectionnement des caméras est en cours de développement, sans plus de précision.



Tesla Model S (2016)



Le constructeur active, tout de même, le pilote automatique 1.0 sur les modèles munis de HW2, mais insiste sur le fait que l'Autopilot ne remplace pas le conducteur, qui doit rester concentré sur la route. Tesla préfère parer tout risque d'accident. Pourtant, la sécurité routière américaine a blanchi dans son rapport le pilote automatique de Tesla dans l'affaire de l'accident mortel en mai dernier.