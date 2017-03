Nouveau Volvo XC60 2017 : Prix à partir de 44.500 euros... mais pas tout de suite

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Présentée en avant-première mondiale en Suisse au Salon automobile de Genève, le Volvo XC60 seconde génération a livré ses détails. Moteurs, équipements et prix, petit résumé par Automoto sur le nouveau SUV suédois rival des BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace, Lexus NX ou Alfa Romeo Stelvio.

Les moteurs

En résumé, deux diesel, deux essence et un hybride essence rechargeable constituent l’offre de ce nouveau XC60. Le bas de gamme du SUV suédois se compose des modèles à moteur 4 cylindres diesel dits “D4” (190 chevaux) et “D5” (235 chevaux), les essence 4 cylindres “T5 (254 chevaux) et “T6” (320 chevaux) forment le milieu de gamme et le “T8 Plug-in Hybride” (407 chevaux : 320 ch essence + 87 ch électrique) peaufine le catalogue.

Dans un premier temps, seules les variantes 4 roues motrices “AWD” à boîte automatique 8 rapports “Geartronic” seront disponibles, avec donc un tarif d’accès initial de 49.100 euros. Les versions D4 2 roues motrices et T5/D4 à boîte manuelle 6 vitesses ne le seront que “fin 2017” précise Volvo, afin d’abaisser le XC60 à 44.500 euros.

Les finitions

Contrairement à la majorité des voitures du marché, tous les moteurs du Volvo XC60 seront disponibles dans les 4 finitions nommée Momentum, R-Design, Inscription et Inscription Luxe. De série - sur Momentum donc - le SUV dispose entre autres du système d’anticipation de collision, lecture des panneaux, alerte vigilance/fatigue du conducteur et de franchissement de ligne, limiteur/régulateur vitesse, allumage des feux automatique et détecteur de pluie, climatisation bizone, écran tactile central 9 pouces avec système info-divertissement et commandes vocales, instrumentation digitale, jantes alliage 18 pouces, sellerie simili-cuir, volant et pommeau de vitesse cuir, banquette 60/40.

► Voir les photos du Volvo XC60 2017





Le niveau R-Design amène entre autres jantes 19 pouces, boucliers spécifiques et détails couleur argent mat à l’extérieur, GPS à affichage 3D, AppleCar et Android Auto,, sièges sport, sellerie nubuck/cuir Nappa, inserts aluminium, pédalier et volant spécifiques à l’intérieur, ainsi que radar de stationnement avant, éclairage d’ambiance, porte de coffre électrique.

Inscription, ne récupérant pas les éléments de style R-Design, gonfle l’équipement avec inserts extérieurs chromés, volant cuir perforé, clé électronique cuir, seuils de portes aluminium inserts noir laqué et bois, ambiance intérieur spécifique. Enfin Inscription Luxe ajoute conduite semi automatique à régulateur de vitesse actif et alerte de distance de sécurité, alerte trafic en marche arrière/angle mort et changement de file, radar de recul, toit ouvrant panoramique, climatisation quadri-zone ou sièges électriques.

En option sur toutes finitions, les pack volant/sièges chauffants (1.500 euros), système audio haut de gamme avec lecteur CD (3.500 euros), sabot aluminium (1.950 euros) peuvent augmenter la note. La version T8 y bénéficie de tarifs spécifiques. Tous les détails, options, accessoires et prix sont à retrouver sur le document officiel de Volvo. Le configurateur en ligne du XC60 n’est pas encore disponible.









Prix et rivaux

Voici ci-dessous la grille tarifaire complète du Volvo XC60 selon les moteurs et finitions choisies, de 44.500 à 79.510 euros. A ne pas oublier, les malus écologiques - calculés selon les rejets de CO2 - seront à rajouter à ces prix officiels : 253 euros pour le D4 AWD, 773 euros pour le D5 AWD, 4.050 euros pour le T5 AWD, 6.053 euros pour le T6 AWD. La version hybride rechargeable T8 reçoit elle un bonus de 1.000 euros.

A moteur diesel équivalent (190 ch), le BMW X3 démarre à 45.200 euros (le 150 ch est à 39.350 euros), l'Audi Q5 à 48.050 euros (le 150 ch est à 40.750 euros), le Mercedes-Benz GLC à 47.200 euros (en 170 ch) et l'Alfa Romeo Stelvio à 49.200 euros (210 ch), le Jaguar F-Pace à 46.910 euros (180 ch, le 163 ch est à 44.410 euros), tandis que le Lexus NX propose l'alternative hybride dès 40.590 euros (197 ch). Quant au Porsche Macan, il est une classe au-dessus, démarrant à 58.835 euros en essence 252 ch, soit 8.000 euros de plus que le Volvo XC60 T5 AWD. Au contraire, le Range Rover Evoque se positionne en deçà, à 40.800 euros en diesel 180 ch 4 roues motrices.