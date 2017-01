Des nouveaux panneaux pour annoncer les radars

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le ministère de l’Intérieur a dévoilé les nouveaux panneaux qui serviront à annoncer la présence de radars. Simplifiés et sans texte, ils seront chargés de mieux informer les automobilistes.

Désormais, vous ne pourrez plus vous plaindre contre la mauvaise signalisation des radars.





Finie la lecture ! Cette fois, les nouveaux panneaux chargés d’indiquer la présence de radars autonomes seront dépourvus des fameux textes « pour votre sécurité, contrôles radars fréquents » ou encore « pour votre sécurité, contrôles automatiques ». Le ministère de l’Intérieur a en effet dévoilé de nouveaux visuels, à la fois plus simples et plus instinctifs.

La vitesse affichée

Tous les codes permettant une bonne visibilité ont été conservés : pictogrammes noirs sur fond blanc, et liseré jaune en contour. La partie haute du plateau, grisée, servira désormais à afficher la limitation de vitesse, qui n’était pas toujours précisée jusqu’à présent. Ces nouveaux affichages sont le fruit de plusieurs études menées auprès de groupes d’usagers.

Deux panneaux différents

Sur les itinéraires « leurres », où plusieurs panneaux peuvent être installés pour signaler la présence d’un radar autonome, ils reprendront les mêmes pictogrammes (émetteur, voiture et moto) mais ne préciseront pas la limitation de vitesse. Seule la distance des itinéraires où les contrôles sont susceptibles d’être effectués sera affichée. Ces nouveaux artifices seront installés à partir du 1er mars 2017 et compléteront le parc déjà en place.