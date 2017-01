Nouvelle Ford GT : un configurateur grandeur nature !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Un objet qui deviendra vite, tout comme la Ford GT, un véritable collector !





Un kit de personnalisation exclusif

Parce qu'un catalogue ou un configurateur en ligne reflètent rarement la réalité du véhicule commandé, les 1000 chanceux clients de la nouvelle Ford GT ont reçu un coffret spécial aux couleurs de Ford Performance tout en fibre de carbone, qui s'ouvre à l'aide d'un loquet identique à celui que l'on trouve sur la voiture.

A l'intérieur, se cachent de nombreux échantillons miniatures constitués des mêmes matériaux que la voiture réelle : teintes de carrosserie, bandes Racing interchangeables, jantes et étriers de freins colorés, ou encore des échantillons de cuir et d'Alcantara, afin de les aider à choisir chaque élément de leur future supercar.





Un véritable collector

Selon Henry Ford III, responsable marketing de Ford Performance : “Le kit de commande de la Ford GT est un élément essentiel dans le processus d'achat. Ce coffret exclusif est un outil pratique pour aider les clients de la Ford GT à améliorer leur expérience de commande. C’est une manière intimiste d’appréhender les couleurs, les finitions et les matériaux authentiques de la Ford GT”.

Le coffret comprend également un emplacement où le client privilégié de la Ford GT pourra placer une plaque gravée du numéro de série de sa future voiture, une attention personnalisée qui lui sera offerte une fois la configuration validée et la production lancée. Ce coffret est résolument un véritable collector, qui rend la nouvelle Ford GT encore plus unique et désirable.

Pour rappel, le mois dernier, la première Ford GT de production est sortiedes ateliers de Multimatic, à Markham au Canada. Elle est animée par un 3,5 litres V6 Ecoboost bi-turbo situé en position centrale arrière, dont la puissance n'a pas encore été dévoilée mais devrait avoisiner les 600 chevaux, selon les dernières rumeurs.